Instagram'dan Reels videolarına büyük yenilik: Artık 20 farklı şarkı ekleyebilirsiniz

Instagram'dan Reels videolarına büyük yenilik: Artık 20 farklı şarkı ekleyebilirsiniz
Instagram, Reels videolarına bir özellik getirdi.

Instagram, kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor ve bu kapsamda platforma yeni özellikler ekliyor.

Reels videolarında çoklu ses kullanımı

Instagram, artık kullanıcıların Reels videolarına 20 farklı ses parçası ekleyebileceğini duyurdu. Bu yenilik, kısa videoları adeta birer şarkı albümüne dönüştürme imkanı sunacak.

Önceden, bir Reels videosuna yalnızca bir müzik parçası eklenebiliyordu. Ancak bu yeni güncelleme ile kullanıcılar, videolarının farklı bölümlerine istedikleri şarkıları ekleyebilecek. Bu sayede metinler, çıkartmalar ve klipler gibi videodaki farklı içeriklerle sesleri senkronize edebilecek ve daha dinamik, etkileyici videolar oluşturabilecekler.

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