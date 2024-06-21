Instagram'dan "Yakın Arkadaşlar" yeniliği! Canlı yayınlar artık daha özel

Instagram'dan "Yakın Arkadaşlar" yeniliği! Canlı yayınlar artık daha özel
Instagram, canlı yayın özelliğine 'Yakın Arkadaşlar' filtresini ekledi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım attı. Platform, canlı yayın özelliğine "Yakın Arkadaşlar" filtresini ekleyerek kullanıcılarına daha özel ve seçici bir paylaşım imkanı sunacak.

Canlı yayınlara özel filtre

Instagram, 2016 yılında kullanıma sunduğu canlı yayın özelliği ile büyük bir beğeni topladı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde anlık olarak takipçileriyle etkileşime geçebiliyor, önemli anlarını canlı olarak paylaşabiliyorlardı. Ancak bugüne kadar, başlatılan her canlı yayın tüm takipçilere açık bir şekilde gerçekleşiyordu. Yeni eklenen "Yakın Arkadaşlar" filtresi ile bu durum değişiyor. Artık kullanıcılar, canlı yayınlarını sadece yakın arkadaş listelerindeki kişilerle sınırlayabilecekler.

'Yakın Arkadaşlar' için canlı yayın nasıl kullanılıyor?

Instagram'da yakın arkadaşlar için canlı yayın başlatmak oldukça basit. Kullanıcılar, canlı yayını başlatırken karşılarına çıkan seçenekler arasında "Yakın Arkadaşlar" filtresini seçerek bu ayarı yapabiliyorlar. Bu ayar yapıldığında, canlı yayını izleyebilecek olan kullanıcılar, tıpkı hikayelerde olduğu gibi yeşil renkli bir çerçeve ile bilgilendiriliyor. Ayrıca, bildirimlerde de bu canlı yayının yalnızca yakın arkadaşlar için olduğu açıkça belirtiliyor.

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