Instagram'dan yenilik! Kendi yapay zeka sohbet botunuzu oluşturabileceksiniz

AI Studio özelliği, içerik üreticilerinin takipçileriyle daha etkileşimli ve kişisel bir bağ kurmasını sağlayacak özelliğini açıkladı.

Instagram, içerik üreticilerine yeni bir özellik sunarak yapay zekâ destekli sohbet botları oluşturma imkanı tanıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklamaya göre, bu yenilik sayesinde içerik üreticileri, kendi yapay zekâ sohbet botlarını geliştirebilecek ve takipçileriyle daha etkileşimli bir şekilde iletişim kurabilecek.

Bazı içerik üreticilerine erken erişim sağlanabilir

Meta CEO'su Elon Musk, bazı içerik üreticilerinin bu yeni özelliğe "erken test" sürecinde erişim sağlayabileceklerini duyurdu. Bu süreçte, içerik üreticileri AI Studio'yu kullanarak kendi yapay zekâ sohbet botlarını oluşturup test edebilecekler. Bu yenilik, içerik üreticilerinin takipçileriyle daha kişisel ve dinamik bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanıyacak.

Mark Zuckerberg, önümüzdeki haftalarda Instagram'da favori içerik üreticilerinizden ve ilgi alanlarınıza dayalı yapay zekâları görmeye başlayabileceğinizi belirtti. Bu yapay zekâlar, mesajlaşma sırasında kullanıcılarla etkileşime girecek ve yapay zekâ olarak açık şekilde etiketlenecek. Kullanıcılar, mesaj düğmesine basarak bu içerik üreticileriyle kolayca iletişime geçebilecekler.