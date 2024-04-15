Instagram'ın kullanıcı sayısı! Hangi sosyal medya platformunun ne kadar kullanıcısı var?

Türkiye'deki sosyal medya kullanım alışkanlıkları, dijital dünyanın hızla değişen ve genişleyen yüzünü gösteriyor. Ocak 2024 verileri, Türkiye'nin sosyal medya platformlarında ne kadar aktif olduğunu ortaya koyarken, en popüler platformların hangileri olduğunu da gözler önüne seriyor. Peki, hangi sosyal medya platformunun ne kadar kullanıcısı var?

Sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanıcı sayılarına ilişkin son veriler, dijital dünyanın Türkiye'deki etkisini gözler önüne seriyor. Ocak 2024'e ait verilere göre, YouTube Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip platform olarak öne çıkarken, Instagram ikinci sırayı almış durumda. İşte detaylar...

Hangi sosyal medya platformunun ne kadar kullanıcısı var?

Sirkhet Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de toplamda 57 milyon kişi sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanıyor. Ülke nüfusunun önemli bir kısmının sosyal medya hesaplarına sahip olduğu gözlemleniyor.

En fazla kullanıcıya sahip platform olan YouTube, 57,50 milyon kullanıcı ile listenin zirvesinde yer alıyor. Onu takip eden platform ise 57,10 milyon kullanıcı ile Instagram olarak sıralanıyor. Facebook, 34,35 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada yer alırken, TikTok 37,73 milyon kullanıcı ile dördüncü sırada bulunuyor. Twitter ise (X) 20,67 milyon kullanıcı ile beşinci sıraya yerleşirken, LinkedIn 16 milyon üye ile listenin alt kısmında yer alıyor.

Sirkhet Danışmanlık Kurucusu Efecan Başöz, Türkiye'deki bireylerin ve işletmelerin dijital varlıklarını güçlendirmeye olan ilgisinin sosyal medya kullanımını hızla artırdığını belirtiyor. Pandemi sürecinde, iletişim ve ticaretin merkezi olarak sosyal medyanın önemli bir rol oynadığını vurgulayan Başöz, "Özellikle salgın döneminde insanlar dijital platformlara daha fazla yöneldi ve bu da sosyal medya kullanımındaki artışı tetikledi" şeklinde konuştu.