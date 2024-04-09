Intel Core i9 işlemcilerinde oyunlarda çökme sorunları ortaya çıktı

13. ve 14. nesil Intel Core i9 işlemcilerle ilgili oldukça ciddi bir sorun gün yüzüne çıktı. Ortaya atılan bilgilere göre, bu işlemcilere sahip sistemlerde Fortnite gibi Unreal Engine ile geliştirilen oyunlarda çökme sorunları yaşanıyor.

Oyunseverlerin heyecanla beklediği Intel'in 13. ve 14. nesil Core i9 işlemcileri, özellikle Unreal Engine tabanlı oyunlarda yaşanan sorunlarla gündeme geldi. Fortnite, Tekken 8 gibi popüler oyunlarda çökmeler ve performans düşüşleriyle karşılaşan kullanıcılar, beklenen oyun keyfinden uzak kaldılar. Sonunda, Epic Games, Intel Core i9 13900K ve 14900K işlemcilerini kullananlar için BIOS ayarı tavsiyesinde bulundu.

Intel Core i9 işlemcilerinde oyun sorunları sürüyor

Son zamanlarda piyasaya sürülen Intel'in 13. ve 14. nesil Core i9 işlemcileri, oyunseverler arasında büyük heyecan yaratmıştı. Ancak, bu işlemcilerin Unreal Engine kullanan oyunlarda yaşanan çökmeler, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle popüler oyunlar arasında yer alan Fortnite, Tekken 8 gibi yapımlarda karşılaşılan sorunlar, Intel ve Epic Games'i harekete geçirdi. Oyunseverlerin merakla beklediği bu durum hakkında Intel ve Epic Games'ten gelen açıklamalar, işlemcilerle ilgili yaşanan sorunların ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili Intel'den yapılan açıklamada ise "Intel, 13. ve 14. nesil Core işlemcilerde yaşanan sorunların farkındadır ve önemli ortaklarla birlikte bu sorunları incelemektedir" denildi. Ancak, Unreal Engine kullanan cihazlarda yaşanan sorunlar oyunlara göre değişkenlik gösteriyor. Bazı oyunlarda bellek dolu hatasıyla karşılaşılırken, bazılarında ise hiçbir hata mesajı almadan doğrudan masaüstüne dönüldüğü belirtiliyor.

Sorunun çözümü için ise iki ana alternatif öne çıkıyor: Intel işlemcilerin çalışma hızını ya da voltajını düşürmek. Ancak, farklı çözüm yolları olsa da Intel'in şimdilik sorunun resmi çözümüne odaklanmamış olması, kullanıcıların soruna kesin bir çözüm bulmaları için beklemeleri gerektiğini gösteriyor.