Intel Series 1 işlemcili notebooklar Türkiye'de raflarda

Teknoloji devi Intel'in yeni nesil işlemcilerinden Intel Series 1 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarlar, Türkiye pazarında yerini almaya başladı. Casper markası tarafından tanıtılan bu yeni cihazlar, kullanıcılarına yüksek performans ve düşük güç tüketimi vadediyor. İşte, Intel Series 1 işlemcili notebookların Türkiye'deki satışıyla ilgili detaylar...

Intel Core Ultra işlemcilerin yerini alacak olan Intel Series 1 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarlar, Türkiye pazarında yerini almaya başladı. Bu yeni nesil işlemciler, Türkiye'de ilk kez Casper markası tarafından kullanılıyor.

Intel Core 5 120U ve Intel Core 7 150U fiyatları ne kadar?

Intel'in yeni nesil notebook işlemcilerinden Intel Series 1 işlemcili dizüstü bilgisayarlar, Türkiye'de satışa sunuldu. Casper markasının Nirvana X600 ve X700 modelleri, 2024 yılının Ocak ayında tanıtılan Intel® (Series 1) Core™ 5 120U ve Intel® (Series 1) Core™ 7 150U işlemcileri ile donatılarak tüketicilere sunuluyor. Ön siparişe açılan bu modellerin teslimat tarihi 20 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Intel Series 1 işlemcileri, önceki nesillere göre yüzde 20 daha yüksek performans ve yüzde 15 daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Turbo frekansında 5.4 GHz'e kadar çıkabilen bu işlemciler, Intel Core Ultra işlemcilerin yerini alıyor.

Casper Nirvana X600 modelinin Intel Core™ 5 120U işlemcili versiyonu 25.336 TL'den, Core™ 7 150U işlemcili versiyonu ise 30.871 TL'den başlıyor. Nirvana X700 modelinde ise Core™ 5 120U işlemcili versiyonun fiyatı 27.039 TL iken, Core™ 7 150U işlemcili versiyonun fiyatı 32.575 TL olarak belirlendi.

Intel Core 5 120U özellikleri:

Çekirdek: 10 (2 performans, 8 enerji verimliliği)

Thread (İzlek): 12

Smart Cache: 12 MB

Baz Frekans: 1.4 GHz / 0.9 GHz

Turbo Frekans: 5.0 GHz / 3.8 GHz

GPU: Intel Graphics

Maksimum RAM Hızı: DDR5 - 5200, LPDDR5/x - 6400, DDR4 - 3200, LPDDR4x - 4267

Maksimum Ram Kapasitesi: 96GB

Güç: 15W

Maksimum Güç: 55W

Intel Core 7 150U özellikleri: