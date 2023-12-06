iOS 17.2 ile iPhone 13 ve 14, Qi2 kablosuz şarj desteği sunacak

Apple, iOS 17.2 son geliştirici beta sürümünü yayınladı. Yeni iOS 17 sürümü, iPhone 13 ve 14 modellerine yeni nesil Qi2 kablosuz şarj desteği sunacak.

Apple'ın yakında yayınlayacağı iOS 17.2 güncellemesi, iPhone 13 ve iPhone 14 modellerine yeni nesil Qi2 kablosuz şarj standardı desteği getirecek. Son olarak yayınlanan iOS 17.2 Release Candidate (RC) sürümünde, bu özelliğin sadece iPhone 15 modellerine değil, aynı zamanda eski iPhone modellerine de ekleneceği ortaya çıktı.

Kablosuz şarj teknolojisi geliyor

Qi2, manyetik güç profilini içeren bir sonraki nesil Qi kablosuz şarj teknolojisidir. Bu yeni standartın iOS 17.2 güncellemesi ile birlikte, iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri artık Qi2 kablosuz şarj cihazları ile uyumlu hale gelecek. Qi2 cihazları, mıknatısları kullanarak kolay hizalama sağlayan ve daha hızlı şarj imkanı sunan MagSafe'i destekleyen aksesuarlar gibi çalışacak.

Ancak, Qi2 kablosuz şarj cihazlarının, cihazları 15W'a kadar şarj edebilme kapasitesine rağmen, Apple'ın iPhone'ların Qi2 aksesuarlarıyla daha yüksek kablosuz şarj hızlarını destekleyip desteklemeyeceği henüz net değil. iPhone 15 modelleri, Qi2 kablosuz şarjı destekliyor olmalarına rağmen, Apple, cihazların şu anda 7.5W'a kadar Qi kablosuz şarjı desteklediğini belirtiyor. Bu noktada, iOS 17.2 güncellemesiyle birlikte Qi2 standartının getirilmesi, kullanıcıların daha hızlı ve gelişmiş kablosuz şarj deneyimleri yaşamalarını sağlayabilir.