iOS 17.5 ile iPhone'lara bu özellikler gelecek!

Apple, iOS 17 işletim sisteminin son güncellemesi olan iOS 17.5'in beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Bu güncelleme, özellikle Avrupa Birliği kullanıcılarını doğrudan etkileyecek önemli bir özelliğe sahip oldu.

Apple, Haziran 2023'te tanıttığı ve sonbaharda kullanıma sunduğu iOS 17 işletim sistemi için düzenli güncellemeler yayınlıyor. Son olarak, özellikle Avrupa Birliği kullanıcılarını yakından ilgilendiren iOS 17.4 güncellemesi Mart ayında sunulmuştu. Şimdi ise iOS 17.5'in beta sürümü geliştiriciler için yayınlandı. İşte, iOS 17.5'te öne çıkan yenilikler...

iOS 17.5'te öne çıkan yenilikler

Avrupa'da Web Dağıtımı:

iOS 17.5, Avrupa Birliği'nin "Dijital Hizmetler Yasası" kapsamında kıtadaki kullanıcılara önemli bir imkan sunuyor. "Web Dağıtımı" özelliği sayesinde Avrupalı kullanıcılar, geliştiricilerin kendi web sitelerinden uygulamaları doğrudan indirebilecekler. Ancak, geliştiricilerin belirli şartları karşılaması gerekecek, bunlar arasında Apple'ın geliştirici programının bir üyesi olmak, uygulamanın AB'de bir milyon indirmeye sahip olması ve veri toplama konusunda şeffaf olması gibi kriterler bulunuyor.

Tasarım Değişiklikleri:

iOS 17.5, işletim sistemi genelinde bazı tasarım değişikliklerini içeriyor. Örneğin, "Kitaplar" uygulamasında üst tarafta yer alan hedef ikonu yeniden tasarlanmış. Ayarlar bölümünde ise "Gizlilik ve Güvenlik" kısmına biyometrik tanımlama sistemlerini içeren geçiş anahtarları eklenecek. Ayrıca, podcast widget'ı da yenileniyor ve dinlediğiniz podcast'e göre renkleri değişiyor.

Yeni İstenmeyen Takip Sistemi:

Airtag gibi takip cihazları, bazı istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyordu. Bu durumun önüne geçmek için "Bul" uygulamasına yeni bir özellik eklenecek. Kullanıcılar, Apple sertifikalı olmasalar bile takip izlemelerini görebilecek ve bunları devre dışı bırakabilecekler.

iOS 17.5'in ne zaman yayınlanacağı henüz net değil, ancak yakında bekleniyor. Bu güncelleme, Avrupa'da web dağıtımı gibi önemli özelliklerle birlikte tasarım değişiklikleri ve istenmeyen takip sistemine getirilen yeni düzenlemelerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.