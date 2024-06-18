iOS 17.6 geliştirici beta sürümü yayımlandı! iOS 17.6 geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir?

Apple, iOS 17.6'nın ilk geliştirici beta sürümünü yayımladı. Peki, bu yeni sürümde hangi yenilikler var? iOS 17.6 geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemde iOS 18 ile gündemde olsa da, bir başka önemli adım daha attı. Şirket, iOS 17.6'nın ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Geliştirici hesabı olan kullanıcılar, bu yeni sürümü hemen deneyimlemeye başlayabilirler.

iOS 17.6'dan beklentiler ve yenilikler

Apple'ın iOS 17 için duyurduğu pek çok özellik hali hazırda kullanıma sunulmuş durumda. Bu nedenle, iOS 17.6 beta sürümünden büyük yenilikler beklemek doğru olmayabilir. Peki, bu yeni sürümde neler var?

Apple'ın resmi açıklamasına göre, iOS 17.6'da büyük bir yenilik yer almıyor. Şirket, bu sürümde iki hatanın giderildiğini belirtiyor. Ancak, yeni geliştirici beta sürümde başka özelliklerin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

iOS 17.6 geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir?

Eğer geliştirici hesabınız varsa, iOS 17.6 beta sürümünü yüklemek oldukça kolay. İşte adım adım nasıl yapılacağı: