iOS 17'lerde yeni sorun! Alarmlar çalmıyor

iOS 17 şikayetleri devam ediyor. Bazı iPhone kullanıcıları alarmın hiç çalmamasından veya sessiz çalmasından şikayetçi. Sorunun güncel iOS 17.2 sürümünde de görülmesi dikkat çekici.

iOS 17'deki sorunlar, özellikle alarm işlevinin beklenildiği gibi çalışmamasıyla iPhone kullanıcılarını rahatsız etmeye devam ediyor. Bu sıkıntı, en yeni iPhone modelleriyle sınırlı kalmayarak iPhone 11 ve iPhone XR gibi eski modelleri de etkisi altına alıyor. Kullanıcıların bildirimlerine göre, sorun iOS 17.2 güncellemesinde de gözlemleniyor, ancak iOS 17'nin en güncel sürümüne güncelleme yapmayan kullanıcılar da aynı problemle karşılaşıyor.

iPhone'larda alarm çalma sorunu yaşanıyor

Apple henüz sorunu resmi olarak kabul etmese de, kullanıcılar kendi deneyimledikleri geçici çözümleri paylaşıyor. Bazıları, Dikkat Farkındalığı Özellikleri seçeneğini kapatmanın alarm sorununu çözdüğünü belirtiyor. Diğer bir grup kullanıcı ise Bekleme Modu'nu devre dışı bırakmanın işe yaradığını ifade ediyor. Bir diğer potansiyel geçici çözüm ise çok sayıda alarm kurulmuşsa, bazı alarmların kısa süre içinde devre dışı bırakılması olabilir. Apple'ın soruna resmi bir çözüm getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor.