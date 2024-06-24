iOS 18, iPhone kullanıcıları için çok sayıda yeni özelliği beraberinde getirecek. Peki, yeni iOS sürümü Apple Music kullanıcıları için neleri değiştirecek? İşte detaylar...

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18, pek çok heyecan verici özellik ve yenilik ile geliyor. Ancak Apple Music kullanıcıları, müzik akışı hizmetinde büyük değişiklikler beklememeli. Görünüşe göre, Apple Music bu güncellemede ön planda değil. Yine de bazı dikkate değer yenilikler var. İşte iOS 18 ile Apple Music'e gelen yenilikler...

iOS 18, Apple Music'e hangi yenilikleri getirecek?

Apple Cüzdan'a biletler özelliği

iOS 18, Apple Cüzdan'a yeni "Biletler" özelliği ekliyor. Bu özellik, etkinlik biletlerinizi daha kullanışlı hale getiriyor. Mekan ve park ayrıntıları, koltuğa yemek teslimatı gibi hizmetlerin yanı sıra Apple Music'ten önerilen çalma listeleri ile etkinlik bilgilerini iyileştiriyor. Ancak bu özelliklerin etkinlik organizatörlerine bağlı olduğunu unutmamak gerek.

Music Haptics

iOS 18'in Apple Music için getirdiği en yenilikçi özelliklerden biri "Music Haptics". Bu özellik, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılara müzik deneyimi sunmak için geliştirildi. Music Haptics, iPhone'un Taptic Engine'ini kullanarak müziğin sesine dokunuşlar, dokular ve iyileştirilmiş titreşimler ekliyor. Bu, müziğin fiziksel olarak hissedilmesini sağlıyor ve işitme engelli kullanıcılar için yeni bir deneyim sunuyor.

Apple TV+'da InSight

Apple TV+ ile entegre edilen InSight özelliği, filmler ve programlar hakkında gerçek zamanlı bilgi sunuyor. Aktörler, karakterler ve müzik hakkında bilgiler ekran üzerinde görüntüleniyor. Kullanıcılar, bir aktörü seçerek arka plan bilgilerini ve filmografisini görüntüleyebilir veya bir sahnede çalan şarkıyı hızlıca Apple Music çalma listesine ekleyebilir.

Beraber dinleme özelliği

iOS 18 ile Apple Music SharePlay özelliği güncelleniyor. Bu yenilik, daha fazla kullanıcının HomePod, Apple TV veya hoparlör üzerinden müzik çalma kontrolünü paylaşmasına olanak tanıyor. Bu özellik, tvOS 18 ile birlikte sunulacak.