iOS 18' ile birlikte ayarlar uygulamasında büyük değişiklikler olacak

iOS 18 ile Ayarlar uygulaması değişecek. İşte Apple'ın Ayarlar uygulamasında yapacağı önemli değişikler...

Apple, WWDC 2024 açılış etkinliğinde uzun süredir beklenen iOS 18'i tanıttı. Bu tanıtımda en çok dikkat çeken özelliklerden biri Apple Intelligence olurken, desteklenen iPhone cihazlarınıza iOS 18 güncellemesini yüklediğinizde Ayarlar uygulamasında da önemli değişiklikler fark edeceksiniz.

Ayarlar uygulamasında neler değişecek?

iOS 18, Ayarlar uygulamasında kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve karmaşayı azaltmak için bir dizi görünür değişiklik sunuyor. Özellikle Ayarlar uygulamasının alt kısmında yer alan ve "Uygulamalar" adı verilen yeni bir bölüm dikkat çekiyor.

Uygulamalar bölümünün kullanıcı ara yüzü oldukça tanıdık gelecek. Üst kısmında sesli arama seçeneği bulunan bir arama çubuğu yer alıyor. Bu arama çubuğunun hemen altında, uygulamalar ve oyunlar alfabetik olarak sıralanmış durumda olacak. Sağ kenarda bulunan seçici sayesinde, listede hızlıca gezinebileceksiniz. Her bir uygulama veya oyun, üzerine dokunduğunuzda ilgili tüm ayarları gösterecek.

Yeni Ayarlar uygulamasında dikkat çeken bir diğer önemli değişiklik ise, gizli uygulamalar ve oyunların doğrudan görünmemesi oldu. Gizli uygulamaların ayarlarını değiştirmek isteyen kullanıcılar, bu bölümde aşağıya doğru kaydırarak "Gizli Uygulamalar" seçeneğini kullanabilecekler.

Ayarlar uygulamasında Wi-Fi, Bluetooth, Kişisel Erişim Noktası, Genel ve Erişilebilirlik gibi özelliklere ilişkin sayfaların üst kısmında artık daha fazla metin içeren bilgi kartları bulunacak. Bu kartlar, belirli bir özelliğin ne yaptığını açıklayan küçük bir metin ve daha fazla bilgi edinmek için bir destek sayfası bağlantısı içerecek.

Apple, iOS 18'de Ayarlar uygulamasındaki bazı başlıkları kaldırarak daha düzenli ve temiz bir görünüm sağlamayı hedefliyor. Bu değişiklikler, kullanıcıların istedikleri ayarları daha kolay bulmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.