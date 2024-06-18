iOS 18 ile mesajlar uygulamasına gelen yeni özellikler! Kullanıcıları neler bekliyor?

Apple, iOS 18 güncellemesiyle Mesajlar uygulamasına yeni özellikleri ekledi.

Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte Mesajlar uygulamasına birçok yenilik getiriyor. iPhone kullanıcıları, mesajlaşma deneyimlerini daha da zenginleştirecek bu yeni özelliklerle tanışmaya hazırlanıyor. İşte iOS 18'in Mesajlar uygulamasına eklediği dikkat çekici yenilikler...

iOS 18'in Mesajlar'a eklediği yeni özellikler

1. Mesaj planlama: Mesajları daha sonra gönderme özelliği

iOS 18 ile birlikte Mesajlar uygulamasına eklenen en dikkat çekici özelliklerden biri mesajları planlama yeteneği. Kullanıcılar artık mesajlarını belirli bir tarih ve saate göndermek üzere ayarlayabilecekler. Bu özellik, hem bireysel hem de grup konuşmalarında kullanılabilecek ve mesajlar, 14 gün sonrasına kadar planlanabilecek. Planlanmış mesajlar, düzenleme, silme ve zaman değişikliği gibi seçeneklerle birlikte diğer mesajlardan farklı bir şekilde gösterilecek. Mesaj planlamak için mesaj alanının solundaki + işaretine dokunarak "Son Gönder" seçeneğini seçmek yeterli olacak.

2. Uydu üzerinden mesajlaşma

iOS 18 ile gelen bir diğer önemli özellik, uydu bağlantısı üzerinden mesajlaşma. Artık acil durumlar dışında da uydu bağlantısıyla hem iMessage hem de SMS göndermek ve almak mümkün olacak. Bu özellik, mesajlar, emojiler ve Tapback'lerle çalışacak ve tüm uydu üzerinden gönderilen mesajlar uçtan uca şifrelemeyle korunacak. Uydu üzerinden mesajlaşma özelliği ilk olarak Amerika'da kullanıma sunulacak ve iPhone 14 ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

3. RCS desteği

iOS 18'in bir diğer yeniliği de RCS (Rich Communication Services) desteği olacak. Bu özellik, iOS 18 beta sürümünde yer almasa da yıl sonuna doğru final sürümünde kullanıcılarla buluşacak. RCS desteği, iPhone ve Android cihazlar arasındaki mesajlaşma deneyimini iyileştirecek. Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşımı, sesli mesajlar, "yazıyor" göstergesi ve WiFi üzerinden mesajlaşma gibi özellikler RCS ile mümkün olacak. SMS desteği ise devam edecek.

4. Metin biçimlendirme ve yeni efektler

iOS 18 güncellemesi, mesajları kalın, italik, altı/üstü çizili gibi farklı şekillerde biçimlendirme olanağı sunacak. Ayrıca, mesajlara büyük, küçük, dalgalanma, titreme ve patlama gibi yeni metin efektleri eklenebilecek. Kelime önerilerinin yanındaki A harfine dokunarak mesajları kolayca biçimlendirmek ve efekt eklemek mümkün olacak.

5. Yenilenmiş Tapback'ler

Tapback'ler de iOS 18 ile birlikte yenileniyor. Kalp, başparmak işaretleri, HA HA, ünlem ve soru işaretleri gibi klasik Tapback simgeleri artık renkli olacak. Ayrıca, kullanıcılar herhangi bir emojiyi veya çıkarmayı Tapback olarak kullanabilecekler.