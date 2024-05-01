iOS 18 ile Safari'ye yapay zeka güncellemeleri! İşte yenilikler

Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte Safari'ye getireceği yapay zeka destekli yenilikler merakla bekleniyor. Safari'nin iOS 18 ve macOS 15 güncellemeleriyle donatılacak yeni özellikler, kullanıcıların internet deneyimini daha da zenginleştirecek.

Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone'ların internet tarayıcısı Safari'yi yeniliyor. Safari, iOS 18 ve macOS 15 güncellemeleriyle birlikte yapay zeka destekli yeni özelliklerle donatılacak, ayrıca kullanıcı arayüzünde çeşitli düzenlemelere gidilecek.

iOS 18 ile Safari'ye getirilecek yenilikler neler?

Safari, kullanıcıların internetteki gezinme deneyimini geliştirecek çeşitli yeni araçlarla donatılacak. Bunlar arasında öne çıkanlar şöyle:

Intelligent Search: Yeni tarayıcı asistanı, web sayfalarındaki önemli yerleri ve ifadeleri belirleyerek kullanıcılara hızlı erişim sağlayacak. Bu özellik, Apple'ın cihaz içi yapay zeka teknolojisinden yararlanacak.

Web Eraser: Kullanıcıların istenmeyen web sayfası içeriğini kolayca kaldırmasına olanak tanıyacak ve silme işlemi kalıcı olacak.

Hızlı Erişim Menüsü: Adres çubuğuna yeni bir hızlı erişim menüsü eklenecek.

Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte, yerleşik uygulamaların çoğunu da yenileyeceği belirtiliyor. Bu güncellemelerin yanı sıra macOS 15 ve diğer yazılım güncellemeleri, 10 Haziran'da WWDC etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak.

Bu son geliştirmeler, Safari'yi üçüncü parti reklam engelleyiciler ve gizlilik koruma özellikleriyle rekabette daha güçlü bir konuma getirecek. iOS 18 ile Safari'nin kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş web deneyimi sunması bekleniyor.