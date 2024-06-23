iOS 18 Public Beta ne zaman çıkacak?

Apple’ın en yeni işletim sistemi sürümü iOS 18’in beta süreci büyük bir merakla bekleniyor. Teknoloji devinin, iOS 18 beta 2 sürümünü önümüzdeki hafta yayınlaması beklenirken, birçok kullanıcı daha az hata içermesi ve daha stabil olması nedeniyle iOS 18 public betayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, iOS 18 herkese açık beta sürümü ne zaman çıkacak?

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sonrasında yeni iOS sürümünü geliştiricilere sunmuştu. iOS 18'in ilk beta sürümü, birçok yeni özellikle birlikte yayınlandı ancak hata içerebileceği endişesiyle birçok kullanıcı bu sürümü yüklemekten çekiniyor.

iOS 18 Beta ne zaman yayınlanacak?

Apple'ın beta süreci genellikle birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak geliştirici beta sürümleri yayınlanır ve bu sürümler, yeni özelliklerin test edilmesi ve olası hataların tespit edilmesi için kullanılır. Geliştirici beta sürecinin ardından, daha stabil ve hata oranı düşük olan public beta sürümleri yayınlanır. Bu sürümler, genel kullanıcı kitlesine hitap eder ve daha geniş bir test ortamı sağlar.

iOS 18 beta 2 sürümünün 24 Haziran'da yayınlanması bekleniyor. Bu tarihten kısa bir süre sonra, yaklaşık olarak 15 Temmuz haftasında, iOS 18 public beta sürümünün kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Apple, bu tarihlerde sürpriz yaparak public betayı daha erken de yayınlayabilir, bu nedenle teknoloji takipçileri güncellemeleri yakından izlemeli.