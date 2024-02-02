iPhone 15 Pro, tarihin en kötüsü oldu

PerfectTrec açıklamalarına göre iPhone 15 Pro, en kötü müşteri memnuniyetine sahip telefon oldu. İşte, tüm iPhone 15 modellerinin erişebildiği müşteri memnuniyeti oranları...

PerfectTrec tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, iPhone 15 Pro, en kötü müşteri memnuniyetine sahip telefon oldu.

İPHONE 15 PRO MODELİ, DİĞER MODELLERE KIYASLA DAHA DÜŞÜK BİR MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE SAHİP

İşte, Ocak 2024 itibarıyla iPhone 15 modellerinin müşteri memnuniyetleri...

iPhone 15: %78,1 memnuniyet oranına sahiptir.

%78,1 memnuniyet oranına sahiptir. iPhone 15 Plus: %73,5 memnuniyet oranına sahiptir.

%73,5 memnuniyet oranına sahiptir. iPhone 15 Pro: %66,1 memnuniyet oranına sahiptir.

%66,1 memnuniyet oranına sahiptir. iPhone 15 Pro Max: %72,5 memnuniyet oranına sahiptir.

Bu sonuçlara göre, iPhone 15 Pro modeli, diğer modellere kıyasla daha düşük bir müşteri memnuniyetine sahiptir. Kullanıcılar, özellikle zayıf pil ömrü, küçük yükseltmeler ve kamera lensi çıkıntısı gibi faktörlerden dolayı bu modele daha az memnuniyet ifade ediyor. Ayrıca, aşırı ısınma sorununun çözülmüş gibi göründüğü ancak diğer konularda hala olumsuz geri bildirimlerin devam ettiği belirtiliyor.