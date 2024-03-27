iPhone 16 Pro'nun renkleri ne olacak?

iPhone 16 Pro'nun renkleri ne olacak?
Apple'ın yeni iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleriyle birlikte yapacağı renk değişiklikleri ve yenilikler merakla bekleniyor. Teknoloji devi, yapay zekâ destekli bu yeniliklerle birlikte kullanıcılarına daha geniş bir renk yelpazesi sunmayı planlıyor.

Teknoloji devi Apple, yapay zekâ desteğiyle son yılların en büyük değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Yeni iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleriyle birlikte, kullanıcılarına yeni renk seçenekleri sunmayı planlıyor.

iPhone 16 Pro hangi renklere sahip olacak?

iPhone 15 Pro Max modelinde yer alan Mavi Titanyum renginin yeni nesilde yer almayacağı öne sürülüyor.

Şu anda "doğal titanyum" olarak adlandırılan renk, yeni dönemde "gri" olarak tanımlanacak. Ayrıca, beyaz titanyum renginin de yeni modellerle birlikte sunulacağı bildiriliyor. Ancak bu sefer, iPhone 14 Pro'nun gümüş rengine benzer bir tonla karşılaşacağı ifade ediliyor. Bu bilgiler, daha önce iPhone 14 döneminde mor renk seçeneğinin sızdırılmasıyla da uyumlu. Ancak, yeni iddiaların tamamen doğru olup olmadığı henüz net değil.

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