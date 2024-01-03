iPhone 16'ya yeni özellik gelmeyeceği iddiaları Apple'ın değerini düşürdü!

Barclays tarafından paylaşılan yeni bir raporda Apple'ın iPhone 16 serisinde dikkate değer yeni özellikler sunmayacağı ve hisselerinin %17'ye kadar düşebileceği belirtildi. Bu raporla birlikte Apple hisseleri zaten yüzde 4 oranında düşüş gösterdi.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 15 serisi ile dikkatleri üzerine çekerken, şirketin gelecek yıl tanıtması beklenen iPhone 16 modellerinin beklentileri karşılamayabileceği yönünde bir rapor ortaya çıktı. İngiliz finans kuruluşu Barclays tarafından yayımlanan rapora göre, iPhone 16 serisi beklenen ilgiyi çekmeyebilir ve iPhone satışları önemli ölçüde düşebilir.

Apple zor zamanlardan geçiyor

Barclays'a göre, özellikle Çin'de iPhone 15 satışları, mevcut modelin talep görmemesine işaret ediyor. Rapor, gelecek eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 16'nın, önceki modele kıyasla dikkate değer yeni özellikler sunmamasını öne sürüyor. Apple'ın dijital hizmetler ve diğer ürünlerle gelir dağılımını değiştirmeye çalışmasına rağmen, iPhone'lar hala şirketin gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Barclays'ın raporuna göre, iPhone satışlarındaki olası düşüş, Apple hisselerinde %17'ye kadar bir azalmaya neden olabilir. Çin'deki iPhone 15 satışlarındaki düşüş, bu durumu daha da belirgin hale getiriyor. Raporun yayımlanmasının ardından Apple hisseleri %4'ten fazla düşerek, şirketin 2024'ün ilk işlem gününde hisse başına fiyatını 184,33 dolara geriletti. Bu durum, Barclays'ın raporunun piyasada nasıl etkili olduğunu gösteriyor ve Apple'ın piyasa değerini olumsuz etkileme potansiyeline sahip.