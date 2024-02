iPhone 16'yı unutturacak, iPhone 17 sürprizi!

İddiaya göre, Apple'ın iPhone 17 serisindeki tüm modellerin ekranlarında büyük bazı sürprizler hazırladığını söylüyor.

Apple'ın Her Zaman Açık Ekran (Always-On Display) ve ProMotion teknolojileri şu an için sadece iPhone 15 Pro modellerinde bulunuyor. Ancak şirket, bu özellikleri dört iPhone modelinin tamamına genişletmek istiyor. iPhone 16 ile bunun gerçekleşmesi beklenmese de, iddialara göre iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerinin bu özelliklerle geleceği belirtiliyor.

HEYECAN VERİCİ BİR YÜKSELTME OLACAK

Cupertino merkezli şirket, dört iPhone 17 modeline düşük sıcaklıklı polikristalin oksit (LTPO) ekranlar eklemeyi planlıyor. Samsung, son birkaç yıldır Apple'ın üst seviye telefonları için LTPO ekranlar sağlarken, daha uygun fiyatlı modellerin ekranları, Çinli akıllı telefon şirketlerine bu ekranları sağlayan BOE tarafından temin edilebilir.

Ancak, üreticinin Apple'ın standartlarını karşılayamaması veya yeterli üniteye sahip olmaması durumunda, Apple'ın tüm iPhone 17 modellerine LTPO tipi OLED ekranlar uygulayabileceği belirtiliyor. Bu kararın arkasındaki nedenlerden biri, daha ucuz iPhone 15 modellerinden iPhone 16 versiyonlarına geçişin çok az değişiklik getirecek olması. Bu nedenle, şirketin giriş seviyesi modellerini 2025 iPhone seçeneğiyle farklılaştırması gerekebilir.

iPhone 17 Pro modellerinden bahsetmese de, büyük bir Apple sızıntısı şirketin 2027 yılına kadar uzanan iPhone planlarından bahsettiğini ortaya koymuştu. DSCC'nin birkaç yıl önce yayınladığı makale, Apple'ın iPhone'larında beklenen tüm ana değişikliklere dikkat çekti. 2024'te büyük değişiklikler olmasa da, Pro modellerin panel altı Face ID çözümüne sahip olması bekleniyor ve gelecek yıl şirket için özel olacak, daha uygun fiyatlı modeller ise bu iki yeni ekran teknolojisini alacak.

2025 modelleri hakkında şu anda pek bir bilgi bulunmasa da, heyecan verici bir yükseltme olabileceği tahmin ediliyor. Daha sonra Apple'ın, iPhone'un 20. yıl dönümünü kutlayacağı 2027 yılı için önemli değişiklikler planladığı, ancak henüz bu konuda erken olduğu ifade ediliyor.