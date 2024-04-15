iPhone mu, Android mi? En çok hangisi tercih ediliyor?

Piper Sandler tarafından düzenlenen Taking Stock With Teens çalışması, gençlerin tüketim alışkanlıklarını ve eğilimlerini analiz eden önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen bu araştırma, gençlerin akıllı telefon tercihleri, giyim markaları tercihleri ve diğer tüketim alışkanlıkları hakkında kapsamlı veriler sağlıyor.

Piper Sandler'ın 2024 Nisan sayısında sunulan Taking Stock With Teens çalışması, gençlerin tüketim alışkanlıklarını ve yıllık eğilimlerini inceleyen önemli bir kaynak olarak piyasaya sürüldü.

iPhone, Android'i ezip geçti

Piper Sandler tarafından yürütülen Taking Stock With Teens çalışmasının 2024 Nisan sayısı, gençlerin tüketim alışkanlıklarını ve yıllık eğilimlerini analiz eden önemli bir kaynak olarak yayınlandı. Araştırma, gençlerin iPhone'u Android'e tercih etme eğiliminde olduğunu doğruluyor. Katılımcıların %85'inin iPhone sahibi olduğu göz önüne alındığında, iPhone'un baskın bir tercih olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca, katılımcıların %86'sı bir sonraki telefonlarının da iPhone olmasını istediklerini belirtti.

Bu bulgular, geçmiş çalışmalarla uyumlu olup, gençlerin akıllı telefon tercihlerinde ani bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Android tarafında ise benzer çığır açıcı bir değişim gözlenmedi.

Teknolojik ilerlemeler, yapay zeka ürünlerinin genel kabulünü artırıyor. Örneğin, Galaxy S24 ve Pixel 8 gibi telefonlar zaten yerleşik yapay zeka özelliklerine sahipken, iPhone'lar iOS 18 aracılığıyla yerleşik genAI özelliklerine sahip olacak.

Anket sonuçlarına göre, gençlerin %34'ü Apple Watch kullanıyor ve bu rakamın artış eğiliminde olduğu görülüyor. Apple Watch'un popülerliği göz önüne alındığında, Apple için önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir.

Ancak, Apple Music ve Apple TV+ gibi hizmetlerde Apple'ın popülerliği düşük. Spotify ve Netflix gibi platformlar gençlerin tercih ettiği yayın hizmetleri arasında öne çıkıyor.

Araştırma, 47 ABD eyaletinden 6.000'den fazla gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Ortalama hane geliri yıllık 66.280 dolar olan gençlerin %38'i yarı zamanlı çalıştıklarını ifade etti. Bu veriler, gençlerin tüketim alışkanlıklarını ve tercihlerini anlamak için önemli bir kaynak sağlıyor.