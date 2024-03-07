iPhone'a yüzleri güldürecek 6 yeni özellik geldi!

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarını heyecanlandıran bir haberle karşımızda: Yeni iOS 17.4 güncellemesi resmi olarak yayınlandı! Bu güncellemeyle birlikte birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuluyor. İşte, iOS cihazlarınıza getirilen yeniliklerin detayları...

Yeni iOS 17.4 güncellemesi resmi olarak kullanıcılara sunuldu. Bir grup yeni emoji, Apple Podcast'ler'e güncellemeler ve dahası, bu yeni güncellemeyle geliyor.

İşte iOS cihazınıza sunulan yeni özelliklerden bazıları...

iPHONE'A GELEN 6 YENİ ÖZELLİK

1. Yeni emoji'ler Geçtiğimiz ocak ayında da bahsettiğimiz gibi Apple, emoji kataloğuna 118 yeni emoji ekliyor.

2. Apple Podcast'ler'e güncellemeler iOS 17.4'le birlikte Apple Podcast'ler İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde altyazıya sahip oluyor.

3. Siri desteklenen dillerde mesajları okuyabiliyor. iOS 17.4'teki dil anlamındaki genişleme trendi, Siri'nin güncellenmesiyle devam ediyor. Siri artık kullanıcıların sanal yardımcının desteklenen dillerde mesajları okumasını sağlıyor.

4. Yeni 'Pil Sağlığı' bilgisi iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde artık pil döngüsü sayısı, pilin üretim tarihi ve ilk kullanım tarihini Ayarlar uygulaması altında yer alan "Pil Sağlığı" kısmında görebiliyorsunuz.

5. Apple Pay kullanmayan yerlerde Apple Cash kullanmak Ülkemizde kullanıma sunulmayan Apple Pay, Amerika'da oldukça yaygın. Ancak yine de Walmart gibi büyük market zincirleri henüz Apple Pay kullanmıyor. iOS 17.4'le birlikte Cüzdan ya da Safari Otomatik Doldurma üzerinden Apple Cash sanal kart numaranızı yazarak kullanabileceksiniz. Umarız yakın zamanda Apple Pay gibi mobil ödeme sistemleri ülkemize de gelir de, cüzdanımızda kart taşıma derdinden de kurtuluruz.

6. Apple Music çalma listesi güncellemesi Apple'a göre iPhone'unuzu iOS 17.4'e güncellediğinizde, müzik tanıma özelliğiyle tespit ettiğiniz şarkıları, Apple Music çalma listelerine, Kütüphane'ye ve Apple Music Classical'a ekleme seçeneği sunuluyor. Yeni iOS 17.4 güncellemesi, iPhone XS veya daha yeni bir iPhone modeline sahip tüm kullanıcılar için sunulmuş durumda.