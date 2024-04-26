iPhone’da pil ömrü için yapılmaması gerekenler

iPhone kullanıcılarının uygulamaları kapatma yöntemlerinin pil ömrü üzerindeki etkisi uzun süredir tartışma konusu olmuştu. Ancak Apple'ın son güncellenen destek yazısında, bu konuda net bir açıklama yapıldı.

iPhone kullanıcılarının uygulamaları kapatmak için yukarı kaydırmalarının pil ömrünü koruduğuna dair ortaya atılan iddialar, Apple'ın son güncellenen destek yazısında net bir şekilde ele alındı. Bu yazıya göre, bir uygulama yanıt vermiyorsa veya donuyorsa, yukarı kaydırarak kapatmanın doğru bir hareket olduğu belirtiliyor. Ancak, genel olarak uygulamaları kapatmanın pil ömrünü artırdığına dair iddiaların doğru olmadığı vurgulanıyor.

Arka plandaki uygulamalar pil tüketimine etki etmez

Apple'ın açıklamasına göre, uygulamaları sık sık kapatmak, aksine telefonunuzun pil ömrünü kısaltabilir ve cihazınızın performansını etkileyebilir. Zira, modern iPhone'lar arka planda çalışan uygulamaları etkin bir şekilde yönetir ve dondurur. Bu sayede, arka plandaki uygulamalar pil tüketimine etki etmez ve cihazın performansını olumsuz yönde etkilemez.

Uygulamaları kapatmanın gereksiz olduğunu savunan Apple, bu işlemin yerine daha verimli bir yöntem olan dondurma işlevini öneriyor. Arka planda çalışan uygulamalar, bir sonraki kullanıma hazır olmak üzere dondurulur ve bu sayede pil ömründen tasarruf edilir.

Bu açıklama, uygulamaları sık sık kapatmanın pil ömrü üzerinde olumlu bir etkisi olmadığını ve hatta bazen telefonun performansını azaltabileceğini belirtiyor. Apple'ın bu net yanıtıyla, iPhone kullanıcılarına doğru bilgiyi sunarak pil tasarrufu konusunda daha bilinçli bir yaklaşım benimsemeleri hedefleniyor.