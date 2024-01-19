iPhone'da Wi-Fi ile arama nasıl açılır?

İPhone ile Wi-Fİ araması nasıl açılır? İPhone Wi-Fi araması nasıl etkinleştirilir? Wi-Fi araması nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Wi-Fi Arama, "Servis Yok" veya "SOS" yazsa bile iPhone'unuzda sesli arama yapmak/almak için Wi-Fi kullanmanızı sağlayan son derece kullanışlı bir özelliktir. Hücresel ölü bir bölgede sıkışıp kaldığınız ve önemli bir telefon görüşmesi yapmanız gereken durumlarda hayat kurtarıcıdır. Yakındaki bir Wi-Fi sinyaline erişebiliyorsanız, iPhone'unuzdan arama yapabilir ve gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz. Çok kullanışlı, değil mi? Bu yüzden iPhone'da Wi-Fi aramayı nasıl açacağınızı ve nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz.

IPhone'da wi-fi aramasını kullanmak için ön koşullar

Şebeke operatörünüz Wi-Fi aramayı desteklemelidir. iPhone'unuzun sabit bir Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. Tüm iPhone modelleri (iPhone 5c veya üstü) Wi-Fi aramayı destekler. Dolayısıyla, sahip olduğunuz modelde herhangi bir uyumluluk sorunuyla karşılaşmazsınız.

iPhone'da Wi-Fi araması nasıl etkinleştirilir?

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve Telefon veya Mobil Veri/Hücresel bölümünü ziyaret edin. Şimdi, Wi-Fi Araması üzerine dokunun. Burada, "Bu iPhone'da Wi-Fi Araması" geçişini AÇIK konuma getirin ve açılır menüdeki "Etkinleştir" seçeneğine basın.

İstenirse, acil durum hizmetleri için adresinizi girin veya onaylayın. Bunu yaptıktan sonra, durum çubuğunda ağ operatörünüzün adının yanında "Wi-Fi" ifadesini görmeniz gerekir. Bu, "Wi-Fi Araması"nın kullanılabilir olduğunu ve tüm aramalarınızın Wi-Fi üzerinden yapılacağını garanti eder.

iPhone'da Wi-Fi araması nasıl kullanılır?

iPhone'da Wi-Fi Aramayı etkinleştirdikten sonra, bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda tüm aramalar otomatik olarak hücresel ağdan Wi-Fi'ye geçecektir. Wi-Fi sinyal gücü yoksa veya zayıfsa, arama otomatik olarak hücresel ağa geri dönecektir. Wi-Fi üzerinden arama yaparken Kişisel Erişim Noktası'nı kullanamayacağınızı unutmayın. iPhone'da Wi-Fi Aramasını bu şekilde açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, işlem oldukça basittir ve yalnızca birkaç saniye sürer.