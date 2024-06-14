iPhone'dan Android'e şifre paylaşımı nasıl yapılır?

Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Artık QR kodu ile Wi-Fi şifreleri paylaşılabilecek. İşte yeni özelliğin nasıl kullanıldığı…

Eğer bir iphone kullanıcısıysanız ve çevrenizdeki kişiler genel olarak Android telefon kullanıyorsa, Wi-Fi şifrelerini paylaşmanın oldukça zahmetli bir iş olduğunu biliyorsunuz demektir. Neyse ki Apple, bu sorunu çözmek için yeni bir özellik geliştirdi. Bu hafta başında tanıtılan iOS 18 güncellemesi, Wi-Fi şifrelerini iPhone'dan Android'e birkaç basit adımda paylaşmanızı sağlıyor.

QR kod ile Wi-Fi şifre paylaşımı

iOS 18'in geliştirici beta sürümünde tanıtılan bu yeni özellik, Parolalar uygulamasına entegre edildi. Bu yenilik sayesinde, artık Wi-Fi şifrelerinizi QR kodu olarak paylaşabilirsiniz. Özellikle farklı işletim sistemleri kullanan cihazlar arasında şifre paylaşımını oldukça kolaylaştıran bu özellik, kullanıcıların büyük beğenisini kazanacak.

Özelliği nasıl kullanabilirsiniz?

Yeni özelliği kullanmak oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler: