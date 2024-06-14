iPhone'dan Android'e şifre paylaşımı nasıl yapılır?
Eğer bir iphone kullanıcısıysanız ve çevrenizdeki kişiler genel olarak Android telefon kullanıyorsa, Wi-Fi şifrelerini paylaşmanın oldukça zahmetli bir iş olduğunu biliyorsunuz demektir. Neyse ki Apple, bu sorunu çözmek için yeni bir özellik geliştirdi. Bu hafta başında tanıtılan iOS 18 güncellemesi, Wi-Fi şifrelerini iPhone'dan Android'e birkaç basit adımda paylaşmanızı sağlıyor.
QR kod ile Wi-Fi şifre paylaşımı
iOS 18'in geliştirici beta sürümünde tanıtılan bu yeni özellik, Parolalar uygulamasına entegre edildi. Bu yenilik sayesinde, artık Wi-Fi şifrelerinizi QR kodu olarak paylaşabilirsiniz. Özellikle farklı işletim sistemleri kullanan cihazlar arasında şifre paylaşımını oldukça kolaylaştıran bu özellik, kullanıcıların büyük beğenisini kazanacak.
Özelliği nasıl kullanabilirsiniz?
Yeni özelliği kullanmak oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:
iOS 18 geliştirici beta sürümünü yükleyin: İlk olarak, iOS 18 geliştirici beta sürümünü iPhone'unuza yüklemeniz gerekiyor. Bu aşamada, tüm verilerinizi yedeklemenizi ve beta sürümlerinin getirebileceği olası hatalara karşı dikkatli olmanızı öneriyoruz.
Parolalar uygulamasına girin: iOS 18 yüklü cihazınızda Parolalar uygulamasını açın ve Wi-Fi seçeneğine tıklayın.
Paylaşmak istediğiniz Wi-Fi ağına gidin: Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını seçin. Bu ağın mavi renkli bir simgesi olacaktır.
QR kodunu gösterin: "Ağ QR Kodunu Göster" seçeneğine tıklayarak, Wi-Fi ağınızın QR kodunu oluşturun.
Kodun taratılması: Android veya başka bir iPhone kullanıcısı, bu QR kodunu taratarak kolayca Wi-Fi ağınıza katılabilir. Alternatif olarak, QR kodunun ekran görüntüsünü alarak daha sonra kullanmak üzere kaydedebilir veya bir mesajlaşma uygulaması kullanarak paylaşabilirsiniz.