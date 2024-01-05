iPhone'lar bu klavyeli kılıfla BlackBerry'ye dönüşebilecek!

iPhone 14 ile iPhone 15 için QWERTY klavyeye sahip ilginç bir kılıf satışa çıktı. Kılıfın kendisinde bulunan klavye sayesinde dokunmatik yerine fiziki bir klavye ile mesajlarınızı yazabileceksiniz.

Klavyeli telefonların piyasadan çekilmesinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen, klavye kullanma alışkanlığına sadık kalanlar için ilginç bir gelişme yaşandı. Teknoloji içerikleriyle tanınan MrMobile ve Crackberry Kevin, "Clicks Technology" adında bir şirket kurarak, iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri için özel olarak tasarlanmış QWERTY klavyeli silikon kılıflar üretiyorlar.

Klavyeli kılıfla gelsin geçmişin Blackberry'leri

Clicks adı verilen bu kılıflar, iPhone'lara basit bir şekilde bağlanabilen ve alt kısmında QWERTY klavye bulunan bir tasarıma sahip. Kullanıcılar, kılıfı satın aldıktan sonra tek yapmaları gereken şey, kılıfı iPhone'un şarj portuna bağlamak. Clicks kılıflarının iPhone 14 modelleri için Lightning, iPhone 15 modelleri için ise USB Type-C girişine sahip olduğu belirtiliyor.

Clicks Technology'ın açıklamasına göre, QWERTY klavyeli kılıflar, iPhone'un bataryasından direkt olarak güç alıyor ve harici bir batarya gerektirmiyor. Ayrıca, tüm tuşlar alttan aydınlatma özelliğine sahip. Şirket, kılıfın aynı zamanda MagSafe ile uyumlu olduğunu da vurguluyor.

Ürünün fiyatlarına gelince, iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro için Clicks kılıfları 139 dolar (yaklaşık 4.150 TL), iPhone 15 Pro Max için ise 159 dolar (yaklaşık 4.750 TL) olarak belirlenmiş. İki farklı renk seçeneği sunan kılıfların teslimatları, önümüzdeki günlerde başlayacak.