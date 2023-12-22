iPhone'lardaki "pil sağlığı yüzdesi" android telefonlara geliyor

Google'ın Android 14 için Pil Sağlığı özelliği üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Yeni özellikle birlikte Android telefonlar da iPhone'lara benzeyecek.

iOS ekosistemindeki etkili özelliklerden biri olan "Pil Sağlığı," iPhone batarya durumunu göstererek kullanıcılara bilgi sağlıyor. Bu özellik, bataryanın durumu hakkında fikir sahibi olmayı ve değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcılara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Son haberlere göre, benzer bir özellik Android ekosistemine de gelebilir.

Batarya sağlığı için yeni özellik geliyor

Google'ın Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünde gizli bir "Pil Sağlığı" sayfası bulunduğu ortaya çıktı. Bu sayfa, iPhone'lardaki gibi batarya durumunu gösteriyor ve kullanıcılara ne yapabilecekleri konusunda ipuçları sunuyor. Google, bu özelliği Android 14'ün yerleşik bir parçası haline getirdiğinde, Android telefon kullanıcıları da batarya sağlıkları hakkında detaylı bilgi edinebilecekler.

Android ekosistemine özel olarak geliştirilen üçüncü taraf uygulamalar ve özel kodlar zaten pil sağlığını gösteriyor olsa da, bu genellikle kullanıcılar için karmaşık bir deneyim sunabiliyordu. Yeni özellik, kullanıcıların "Ayarlar" bölümüne giderek, batarya durumu ile ilgili detaylı bilgileri kolayca almasını sağlayacak.

Google, Android 14'ü duyururken bu özellik hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla, Pil Sağlığı özelliğinin neler sunacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, bu özelliğin ne zaman kullanıcılara ulaşacağı şu an için belirsizliğini koruyor.