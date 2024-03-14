IPhone'u üzecek haber! Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu belli oldu
Telefon satın alırken, kullanıcıların dikkat ettiği en önemli özelliklerden biri kamera kalitesidir. DxOMark, dünyanın en iyi kamera performansına sahip telefonlarını değerlendirerek bir liste yayınladı.
En son güncellenen verilere göre, en iyi kamera performansına sahip telefon 157 puanla Oppo Find X7 Ultra oldu. Bu telefon, bir önceki lider Huawei Mate 60 Pro+ ile aynı puana sahip olarak zirveye yerleşti.
EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFON LİSTESİ
DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde diğer sıralamalar ise şu şekilde:
- OPPO Find X7 Ultra – 157 puan
- Huawei Mate 60 Pro+ – 157 puan
- Huawei P60 Pro – 156 puan
- iPhone 15 Pro Max – 154 puan
- iPhone 15 Pro – 154 puan
- Google Pixel 8 Pro – 153 puan
- Oppo Find X6 Pro – 153 puan
- Honor Magic5 Pro – 152 puan
- Oppo Find X6 – 150 puan
- Vivo X100 Pro – 150 puan
- Huawei Mate 50 Pro – 149 puan
- Google Pixel 8 – 148 puan
- Google Pixel 7 Pro – 147 puan
- Honor Magic4 Ultimate – 147 puan
- Apple iPhone 14 Pro Max – 146 puan
- Apple iPhone 14 Pro – 146 puan
- iPhone 15 – 145 puan
- iPhone 15 Plus – 145 puan
- Galaxy S24 Ultra – 144 puan
- Huawei P50 Pro – 143 puan
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