IPhone'u üzecek haber! Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu belli oldu

Telefon satın alırken, kullanıcıların dikkat ettiği en önemli özelliklerden biri kamera kalitesidir. DxOMark, dünyanın en iyi kamera performansına sahip telefonlarını değerlendirerek bir liste yayınladı.

En son güncellenen verilere göre, en iyi kamera performansına sahip telefon 157 puanla Oppo Find X7 Ultra oldu. Bu telefon, bir önceki lider Huawei Mate 60 Pro+ ile aynı puana sahip olarak zirveye yerleşti.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFON LİSTESİ

DxOMark'ın en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde diğer sıralamalar ise şu şekilde: