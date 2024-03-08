İşletim sistemi yapay zeka olan telefon tanıtıldı

Üretken yapay zekâyı telefonun her alanına yayan bir işletim sistemi, MWC'de gösterildi.

Yapay zekâ destekli telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Ancak genellikle bu telefonlar, yapay zekâ destekli özelliklerle donatılmış olduğu için tam anlamıyla yapay zekâlı olarak adlandırılmıyorlar. Özellikleri arasında arka plan silme, detaylı portre modu, ses temizleme gibi basit işlevler bulunuyor.

"BU YAPAY ZEKÂ MODELLERİ SİZİN KARA KUTUNUZ OLACAK"

Mobile World Congress'te (MWC), Brain Technologies tarafından tanıtılan Brain.ai isimli ürün, yapay zekâlı telefon kavramını bir adım ileri taşıyor gibi görünüyor. Şirket, işletim sistemi üzerinde çalışan bir cihaz geliştirerek tamamen üretken yapay zekâya entegre bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Geleneksel telefon deneyiminden farklı olan bu cihaz, kullanıcıların alışmasını sağlamak için bir ön gösterim sunuyor. Cihaz açıldığında, kullanıcılar istedikleri işlemi sesli veya yazılı komutlarla iletebiliyorlar. Örneğin, telefonu ilk açtığınızda hediye tavsiyesi isteyebilirsiniz ve cihaz size doğrudan e-ticaret sonuçlarını sunar.

Brain.ai'nin CEO'su Jerry Yue, "Bu yapay zekâ modelleri sizin kara kutunuz olacak" diyerek güvenlik konusuna vurgu yapıyor ve herhangi bir öneri yapıldığında bu önerinin neden yapıldığını açıklama sözü veriyor. Ayrıca, cihazın üçüncü parti uygulamalar içermediğini belirtiyor.

Cihaz, kullanıldıkça gelişen bir yapıya sahip olacak. Kullanıcılar arama yaptıkça, sorular sordukça ve farklı taleplerde bulundukça, Brain.ai daha isabetli cevaplar sunacak. Bu model, ihtiyaç duyulduğunda doğru bilgiyi sağlamak için üçüncü parti üreticilerden bilgi alacak.

Öte yandan, cihazın işletim sistemi Android kernel üzerine kurulu olsa da, geleneksel Android işletim sisteminden oldukça farklı. Huawei cihazlarına benzer şekilde, Android işletim sistemine sahip olsa da farklı bir deneyim sunuyor.

Sonuç olarak, Brain.ai yapay zekâ teknolojisinin telefon dünyasına getirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Ancak, cihazın ne kadar başarılı olacağı ve kullanıcıların bu yeni deneyime ne kadar kolay adapte olabileceği, zamanla netlik kazanacak.