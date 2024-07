İşte Samsung'un yeni cihazlarına gelecek güncellemeler

Google, Samsung'un en yeni cihazlarına gelecek güncellemeleri duyurdu.

10 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, Galaxy AI iyileştirmeleri içeren One UI 6.1.1 ile geliyor. Google, Circle to Search, Gemini ve YouTube TV’nin Samsung’un yeni katlanabilir cihazlarında daha iyi çalışmasını sağlayacak daha fazla optimizasyon yaptıklarını duyurdu. İşte Samsung cihazlara gelecek Google güncellemeleri...

Circle to Search, daha karmaşık problemleri çözecek

Donanım Haber'in haberine göre; Circle to Search, bu yılın başlarında Android cihazlarda uygulama değiştirmeden arama yapmanın kolay bir yolu olarak tanıtıldı. Bir süre sonra çeşitli fizik ve matematik problemleri için çeviri özelliği eklendi ve hatta kişinin ev ödevi yardımcısı oldu. Circle to Search, bu ayın başlarından itibaren sembolik matematik gibi daha karmaşık konuları öğrenmenize ve ekrandaki barkodları ve QR kodları taramanıza yardımcı olacak. Circle to Search, Samsung Galaxy Z Fold6 ve Flip6 gibi katlanabilir cihazlarda ve tabletlerde destekleniyor, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla Samsung cihazına gelecek.

Gemini, ekrandaki içeriğe göre önerilerde bulunacak

Yeni Galaxy Z serisiyle birlikte Gemini yakında ekranınızdakilere göre ilgili önerilerde bulunacak. Gemini'yi açmak için ekranın köşesini kaydırmanız veya "Hey Google" demeniz yeterli. Örneğin; YouTube’da bir şey izliyorsanız videonun içeriği hakkında bilgi almanızı sağlayacak bir öneri gösterilecek. Galaxy Z Fold6'nın geniş ekranı özellikle çoklu görevler için kullanışlı. Yakında bir video izlerken Gemini’yi açabilecek ve ekranın bir köşesine taşıyabileceksiniz. Google, Android’deki Gemini uygulamasının şu anda 200'den fazla ülkede 29 dilde kullanılabildiğini söylüyor. Galaxy serisine ilişkin bu güncellemeler önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

WearOS 5 ile gelen ilk akıllı saatler

Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7, WearOS 5’i çalıştıran ilk akıllı saatler olacak. Bu güncelleme, iyileştirilmiş güç verimliliği (daha uzun pil ömrü), yeni saat yüzü formatı ve fazlasını getiriyor. Bu saatler One UI 6 Watch üzerinde çalışıyor. Bu yeni yazılım Galaxy AI destekli kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları, daha doğru uyku takibi, enerji puanı ve egzersiz rutinleri sunuyor.