Jabra, yeni TWS kulaklık modellerini meraklılarıyla tanıştırdı!

Jabra, şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş TWS kulaklıkları olduğunu iddia ettiği 2 yeni modelini meraklılarıyla bir araya getirdi. Elite 8 Active ve Elite 10 adındaki kulaklıklar, Jabra'nın Uzamsal Ses ve Gelişmiş ANC özellikleriyle donatıldı.

Jabra, Elite serisi kablosuz kulaklık ailesini genişletmek üzere iki yeni modelini piyasaya sürdü: Jabra Elite 8 Active ve Elite 10. Bu kulaklıklar, Dolby Head Tracking özelliği ile daha immersif bir Dolby Atmos deneyimi sunma iddiasıyla dikkat çekiyor.

Jabra'nın yeni modelleri kullanıma girdi

Jabra Elite 8 Active, ABD Askeri Standardı (810H) için gerekli tüm testleri geçmiş durumda. Nem, yüksek sıcaklık, yağmur, yüksek rakım gibi çeşitli şartlara dayanıklıdır. Ayrıca, 1,5 metreye kadar suya dayanıklıdır (IP68) ve şarj kutusu toza ve su sıçramasına karşı dayanıklıdır (IP54). Uygulanan Yüksek Hızlandırılmış Korozyon Testi (HACT) sayesinde zorlu şartlarda kullanım ömrü uzunluğu test edilmiştir.

Adaptif Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi, çevresel koşullara bağlı olarak ANC performansını otomatik olarak optimize edebildiği iddiasıyla dikkat çekiyor. Rüzgar Nötralize Edici HearThrough teknolojisi, rüzgar gürültüsünü azaltmayı hedefliyor.

Diğer bir yeni model olan Jabra Elite 10, Dolby Atmos desteği sunan ve Jabra'nın Dolby Head Tracking'i destekleyen ilk kulaklık. Dolby Head Tracking, kullanıcının baş hareketlerini takip ederek ses sahnesini merkezde tutmayı amaçlayan bir teknoloji. Ayrıca Elite 10, Jabra Advanced Active Noise Cancellation ile çevresel gürültüyü ortadan kaldırma iddiasında. 6 mikrofonlu arama teknolojisi, 6 saatlik pil ömrü ve kutuyla birlikte 27 saate kadar pil ömrü sunmasıyla dikkat çekiyor.

Elite 8 Active'in tavsiye edilen satış fiyatı 5999 TL, Elite 10'un ise 7999 TL olarak belirlenmiştir.