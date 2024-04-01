Japonya, havacılık sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıyor

Japonya'dan havacılık sektöründe büyük değişimler yaşanmasını sağlayacak bir hamle geldi.

Japonya'da havacılık sektöründe önemli değişimlerin yaşanmasını sağlayacak bir hamle gerçekleşti. Hükümet ile özel sektör arasında yeni bir protokol imzalandı ve ülkenin yeni nesil yolcu uçakları üretmesi için kapılar aralandı. Bu protokol kapsamında özellikle hidrojen yakıtlı yolcu uçakları tasarlanacak olup, hibrit sistemlerin de masada olduğu belirtiliyor.

Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev yatırım

Japonya, yeni nesil yolcu uçağı için tam 33 milyar dolarlık bir fon oluşturdu ve bu fonun önümüzdeki 10 yıl içinde harcanması planlanıyor. Japon yetkililere göre, yeni nesil uçak projenin tamamlanması hedeflenen tarih 2035. Japonya Ekonomi Bakanı Kazuchika Iwata, bu projenin Japonya'nın havacılık sektöründe yedek parça üretiminden öteye geçmesini sağlayacağını ifade etti.

Japonya'nın bu iddialı projeyi hayata geçirme nedenlerinden biri de 2050'de karbon nötr bir ülke olma hedefi. Bu bağlamda hidrojen yakıtı, hibrit sistemlere göre daha temiz bir alternatif olarak öne çıkıyor. Eğer planlar yolunda giderse, 10 yıl sonra Japonya'nın hidrojen yakıtlı yolcu uçağıyla ilgili konuşmalar yapacağız.

Öte yandan, Japonya'nın uzun süredir yeni bir yolcu uçağı geliştirmek için çabaladığını belirtmek önemli. Geçtiğimiz yıl tamamlanan son projenin ardından, bu yeni adım sektörde heyecan uyandırdı.