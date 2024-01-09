JBL'den dokunmatik ekranlı Live 3 kulaklık

JBL'den dokunmatik ekranlı Live 3 kulaklık
JBL, Live Buds 3, Live Beam 3 ve Live Flex 3 ismini verdiği üç yeni kulaklığı açıkladı. Dokunmatik özelliğiyle şimdiden ilgi çeken kulaklıklar, ilginç özelliklerle büyük bir keyif sunmaya hazırlanıyor.

JBL, CES 2024 etkinliğinde yeni kulaklık serisi Live 3'ü tanıttı. Live Buds 3, Live Beam 3 ve Live Flex 3 adlı kulaklıklar, dokunmatik ekran özelliği ile dikkat çekiyor. Kulaklıkların 1.45 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranları, aramalara cevap verme, mesajları görüntüleme, sosyal medya bildirimlerini kontrol etme ve müziği yönetme gibi işlevlere olanak tanıyor.

JBL ezber bozmaya geliyor

Live Buds 3, klasik bir tasarıma sahip, ANC kapalıyken 10 saat pil ömrü sunuyor ve kutuyla birlikte ekstra 30 saat sağlıyor. Live Beam 3, kulaklık ucuna sahip bir tasarıma sahip, ANC kapalıyken 12 saat pil ömrü sunuyor ve kutuyla birlikte ekstra 36 saat sağlıyor. Live Flex 3 ise uca sahip olmayan bir tasarıma sahip, ANC kapalıyken 10 saat pil ömrü sunuyor ve kutuyla birlikte ekstra 40 saat sağlıyor.

Üç kulaklık da IP55/IP54 su ve toz geçirmezlik özelliğine sahip ve aktif gürültü önleme (ANC) özellikleri bulunuyor. Bluetooth 5.3 ile donatılan kulaklıklar, yaz aylarında satışa sunulacak ve her biri için 199,95 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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