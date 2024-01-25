Jeff Bezos, 10.000 yıl çalışacak dev bir saat inşa etmeyi hedefliyor!

Jeff Bezos'un büyük yatırım yaptığı dev bir saat, bir dağın derinliklerinde inşa aşamasında. Bu saat 10 bin yıl boyunca çalışacak. Tabii burada bir kesinlik yok, bu yalnızca bir amaç.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve benzer düşüncelere sahip bir grup, 10.000 yıl dayanacak şekilde tasarlanan devasa bir saat inşa etme projesine girişti. Bu proje, "uzun vadeli düşünmenin" bir simgesi olmayı ve insanlara, kısa vadeli düşünce alışkanlıklarının ötesinde hayal kurma konusunda ilham verme amacını taşıyor.

Jeff Bezos dev bir saat inşa etmek istiyor

Bu fikir, bilgisayar bilimcisi Danny Hillis'in 1980'lerde ortaya attığı ve 1995'te "Yılda bir kez tik tak eden bir saat yapmak istiyorum. Yüzyıl ibresi her 100 yılda bir ilerleyecek ve milenyumda guguk kuşu çıkacak" dediği bir konseptten türemiş. Hillis, bu fikirle Stewart Brand ile işbirliği yaparak Long Now Vakfı'nı kurdu, ardından Jeff Bezos'un 42 milyon dolarlık destek sağlamasıyla devasa saat projesine geçildi.

Dev saat, "yüzlerce metre yüksekliğinde" olacak. Batı Teksas'taki bir dağın derinliklerinde yer alacak. Henüz tam boyutları hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı. Düzinelerce geniş kadran ve ambient müzik ustası Brian Eno tarafından tasarlanan bir zil üreteci olacak.

Saatin kurulumu 2018'de başladı, ancak henüz tamamlanma tarihi belirlenmedi.

Projeyi destekleyenler, bu saatin, medeniyetin kısa vadeli düşünce alışkanlıklarına bir tepki olarak uzun vadeli düşünceyi teşvik edeceğine inanıyorlar. Saat, insanlara zaman kavramını daha derinlemesine düşünme fırsatı vererek uzun vadeli perspektif kazandırmayı amaçlıyor. Projenin son hali tamamlandığında, dünya genelinde bir simge haline gelmesi bekleniyor. Henüz tamamlanma tarihi net olmasa da, projenin prototipi Londra Bilim Müzesi'nde sergilenmeye başlanmış durumda.