Jeff Bezos'tan kafa karıştıran hamle! Hepsini satıyor

Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, 2024 yılı boyunca 50 milyon adet hissesini satmaya karar verdiğini duyurdu. Ama neden? İşte detaylar....

Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olarak tanınıyor. Ancak, son zamanlarda yaptığı bir hamle, dikkatleri üzerine çekiyor. Bezos, ABD'nin SPK'sı olan SEC'e yaptığı başvuruda, şirketteki 50 milyon hissesini satmayı planladığını duyurdu. Bu, şu anki hisse fiyatına göre yaklaşık 8,6 milyar dolarlık bir değere denk geliyor.

Hamlesi kafaları karıştırdı

Amazon hisseleri, şirketin beklentileri aşan üç aylık kazançlarını açıklamasının ardından %8 oranında yükseldi. Ancak Bezos'un bu hisseleri satma kararı, şirketin gerçek değerinin aşırı şişirilmiş olabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Bezos, bu satışın nedenini "yeni yatırımlar ve yeni şirketler için para lazım" olarak açıklıyor. Halihazırda Amazon'un icra kurulu başkanı olan Bezos'un elinde 988 milyon hisse bulunuyor ve toplam net serveti, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 197 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ancak, bu satışın, Bezos'un gelecekteki finansal stratejileri ve çıkarları hakkında soru işaretleri yarattığı söylenebilir.

Amazon'un genişlemesi devam ederken, Bezos'un elindeki hisselerin bir kısmını satma kararı, portföyünde önemli bir değişikliği işaret ediyor. Bu durum, Bezos'un özellikle uzay girişimleri şirketi Blue Origin gibi yeni yatırımlarına fon sağlama stratejisi izlediğine dair spekülasyonlara neden oluyor.

Nasdaq'a göre, Bezos son aylarda Blue Origin gibi uzay girişimlerine fon sağlamak için Amazon'daki hisselerini satıyor. Bu durum, Bezos'un Amazon hisselerinden vazgeçerek yeni girişimlerine likidite sağlamak istediği izlenimini uyandırıyor.