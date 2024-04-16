JustWatch açıkladı! Türkiye'de en çok hangi platform tercih ediliyor?

JustWatch'un 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı veriler, Türkiye'deki dijital platformların rekabetini gözler önüne seriyor.

JustWatch'un 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki dijital platformlar arasında liderlik koltuğu değişiyor. BluTV'nin uzun süredir zirvede olduğu piyasada Netflix'in yükselişi dikkat çekiyor.

En çok tıklanan içerikler arasında BluTV öne çıkıyor

JustWatch tarafından sunulan rapora göre, BluTV hâlâ ilk sırada yer alsa da Netflix'in ardından gelen yükselişi dikkat çekiyor. Raporda, Türkiye'deki dijital platformlara olan ilgiyi belirlemek için 10 Ocak - 31 Mart tarihleri arasındaki kullanıcı etkileşimleri analiz edildi. Bu süreçte, en çok tıklanan içerikler arasında BluTV'nin öne çıktığı görülüyor.

2024'ün ilk çeyreğinde, BluTV içeriklerine yönelik tıklama oranı yüzde 38 ile zirvede yer alırken, Netflix yüzde 28'lik payıyla ikinci sıraya yükseldi. Prime Video yüzde 19'la üçüncü sırada yer alırken, Disney Plus yüzde 7 ve Mubi ise yüzde 5 ile sıralamada kendine yer buldu. Diğer dijital platformlar ise toplamda yüzde 3'lük bir paya sahipti.

Bu veriler, Türkiye'de dijital platformların rekabetinin giderek kızıştığını ve kullanıcıların tercihlerinin değişim gösterdiğini gösteriyor. BluTV'nin uzun süredir liderliğini korumasına rağmen, Netflix'in artan ilgisi onu zirveye yaklaştırıyor.