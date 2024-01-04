Kadın mühendisler İHA'lara karşı kalkan geliştirmeyi başardı

Kadın mühendisler İHA'lara karşı kalkan geliştirmeyi başardı
Mini insansız hava araçlarına karşı Türk savunma sanayisi bünyesinde giyilebilir ve protatif karşı tedbir sistemi geliştirildi. Kadın mühendislerden büyük başarı geldi.

Türk savunma sanayisi, mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı giyilebilir ve portatif bir karşı tedbir sistemi olan AYTAR'ı geliştirdi.

İHA'lara karşı kalkan geliştirdiler

Ankara'da faaliyet gösteren Merkür Savunma tarafından üretilen bu sistem, 1 kilogram ağırlığında, telsiz boyutlarına yakın, taşınabilir bir çözüm sunuyor. AYTAR, yazılım tabanlı radyo mimarisine sahip olup tespit edilmeden çoklu frekans taraması gerçekleştirebiliyor. Sistemin prototipi mini İHA'ları 1 kilometre mesafeden tespit edebiliyor ve karıştırma, aldatma ve kontrol ele geçirme yeteneklerine sahip.

Merkür Savunma, ürünü daha da geliştirmek ve sahadaki taleplere uygun hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. AYTAR, siber saldırılara karşı koruma sağlayarak askeri personel ve araçların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

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