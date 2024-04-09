Katlanabilir ekranlı telefon pazarına güçlü bir giriş yapıyor: Nubia Flip

Çin merkezli teknoloji devi ZTE'nin alt markası Nubia, katlanabilir ekranlı telefon pazarına iddialı bir giriş yaparak Nubia Flip'i tanıttı. Peki bu telefon neler vadediyor?

Çin merkezli teknoloji devi ZTE'nin alt markası Nubia, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte, Nubia Flip adını taşıyan katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı. Samsung Galaxy Z Flip serisine ciddi bir rakip olması beklenen bu akıllı telefon, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Nubia Flip'in özellikleri neler?

Nubia Flip, 6.9 inç büyüklüğünde ve 120 Hz tazeleme oranına sahip bir ana ekrana sahip. Bu ekran, FHD+ çözünürlüğü sunarken, kapağında yer alan ekran ise 1.43 inç boyutunda ve dairesel bir tasarıma sahip. Küçük dairesel ekran, 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip.

Nubia Flip'in gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden alıyor. Bu işlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanıyla destekleniyor. Telefonun 4.310 mAh kapasiteli bataryası, 33W hızlı şarj desteği ile 73 dakikada tamamen şarj olabiliyor. İşletim sistemi olarak Android 14'ü çalıştırıyor.

Cihazın küçük ekranında, çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda 50 MP'lik bir ana kamera ve 2 MP'lik bir derinlik algılayıcı kamera yer alıyor. Ana ekranın içine yerleştirilen selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip. Nubia Flip'in kameraları, yapay zeka desteği ile güçlendirilmiş durumda.

Nubia Flip Teknik Özellikler:

Ekran: 6.9 inç, FHD+ (2790 x 1188 piksel), 120 Hz

İkincil Ekran: 1.43 inç, 466 x 466 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8-12 GB

Depolama: 256-512 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kameralar: 50 MP + 2 MP

Batarya: 4.310 mAh (33W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 14

Nubia Flip Fiyatları:

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 415 dolar

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 455 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 510 dolar

Henüz sadece Çin pazarında satışa sunulan Nubia Flip'in, küresel pazarlara ne zaman çıkacağı henüz belirsizliğini koruyor.