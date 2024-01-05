Kendi ChatGPT'nizi oluşturacaksınız! Sonunda haber geldi

OpenAI, ertelediği GPT Store mağazasının önümüzdeki haftaya açılacağını duyurdu. Artık kendi yapay zeka botunuzu oluşturacaksınız.

OpenAI, geçtiğimiz yıl düzenlediği ilk geliştirici konferansında, kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturmayı mümkün kılacak GPT'lerle ilgili dikkat çekici bir duyuru yapmıştı. Kullanıcıların bu sohbet botlarını satın alabileceği ve satabileceği GPT Store adlı bir mağazanın 2023 yılı sonuna kadar açılması planlanmıştı.

GPT Store'un ne zaman açılacağı belli oldu

Ancak, şirket, aralık ayının başlarında yaptığı bir duyuru ile GPT Store'un 2024'e ertelendiğini açıkladı. Bu erteleme kararı, GPT'lerin daha da iyileştirilmesi çabaları ve CEO Sam Altman'ın geçici olarak görevden alınıp geri dönmesi gibi faktörlerden kaynaklanmıştı. GPT Store'un ne zaman açılacağı merak konusu olurken, bugün yapılan açıklama beklenen bilgileri içeriyordu.

OpenAI, GPT geliştiricilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla, "GPT Store'u önümüzdeki hafta yayımlayacağımız konusunda sizi bilgilendirmek istedik." mesajını ileterek, GPT Store'un önümüzdeki hafta faaliyete geçeceğini duyurdu. Ayrıca geliştiricilere, GPT'lerini mağazada sergilemek için politikaları kontrol etmeleri ve sohbet botlarının bu politikalara uygun olması gerektiği konusunda bilgi verildi.

GPT'ler, herhangi bir kod bilgisi gerektirmeyen ve kullanıcıların belirli amaçlar için kişiselleştirilebilecek kişisel asistanlar olarak tanımlanabilir. Şu an için yalnızca ücretli abonelere özel olan bu botlar, ilerleyen zamanlarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Bazı geliştiriciler, OpenAI konferansının ardından kendi botlarını oluşturmaya ve paylaşmaya başlamıştı, ancak botların geniş çapta paylaşılması GPT Store açılana kadar yasaklanmıştı.

GPT Store, aynı zamanda GPT'ler için bir pazar yeri olarak işlev görecek. Geliştiricilerin nasıl gelir elde edeceği konusundaki detaylar henüz açıklanmamış olsa da, bu bilgilerin GPT Store'un resmi olarak faaliyete geçmesiyle birlikte ortaya çıkması bekleniyor. GPT'lerle ilgili daha fazla detay için OpenAI'nin sunduğu içeriklere göz atabilirsiniz.