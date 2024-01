Kilit ekranı widget'ları Android için yeniden gelebilir

Android 4.2 Jelly Bean'in önemli bir özelliği olsa da kilit ekranı widget'ları sonrasında yok olmuştu. Şimdi Android 15 ile widget'lar yeniden gelebilir.

Android 14 beta sürümünde keşfedilen gizli özelliklere göre, kilit ekranı widget'ları bir sonraki büyük Android işletim sistemi güncellemesi olan Android 15'te geri dönebilir. Ancak bu özelliğin henüz tamamlanmamış olması, resmi bir lansman için bir süre daha beklememiz gerektiğini gösteriyor.

Kilit ekranı widget'ları geliyor

Bu yeni özellik, "Communal Space" (Ortak Alan) adlı bir alana erişim sağlıyor ve şu an için sadece Google Takvim, Google Saat ve Google Uygulaması gibi üç uygulamayla sınırlı görünüyor. Ancak gelecekte widget kategorilerinin güncellenmesiyle birlikte daha fazla yazılımın eklenmesi mümkün olabilir.

Kilit ekranı widget'larına benzer bir özellik daha önce Android 4.2 Jelly Bean sürümünde test edilmişti. Bu özellik, kullanıcılara kilit ekranına mesaj, takvim ve e-posta önizlemeleri ekleyebilme, ayrıca hızlı erişim araçlarına sahip olabilme imkanı tanımıştı. Ancak daha sonraki sürümlerde bu özelleştirme seçeneği kaybolmuştu. Yeni "Communal Space" özelliği, bu özelleştirilebilirlik hissini geri getirebilir.

Kilit ekranı widget'ları Android'un bir sonraki sürümünde geri dönecek gibi görünse de, bu özellik her cihaza aynı anda ulaşmayabilir. Şu anda, "Communal Space" özelliğinin sadece Hub moduna sahip cihazlara (şu an için yalnızca Pixel Tablet) özel olabileceği görülüyor. Ayrıca bu ortak alanda tüm widget'ları kullanmak mümkün olmayabilir; çünkü sadece cihazın her bir kullanıcısı için güvenli ve ilgili olan widget'ları içermesi bekleniyor.