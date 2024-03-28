Koç Holding, kendi yapay zeka platformunu kullanmaya başlayacak!

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve çalışanların yetkinliklerini artırmak amacıyla üretken yapay zeka teknolojilerinden yararlanmaya başladığını duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Koç Holding, üretken yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaya başladığını duyurdu. "KoçGPT" adı verilen özelleştirilmiş bir yapay zeka platformu, çalışanların iş verimliliğini artırmak ve geleceğin yetkinliklerini kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirildi.

Yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlandı

KoçGPT, ChatGPT'nin özel bir versiyonu olarak tasarlandı ve çalışanlara e-posta ve toplantı yönetimi gibi görevlerde yardımcı olacak. Ayrıca platform, metin düzenleme ve çeviri gibi çeşitli özellikler de sunacak. Koç Holding'in üretken yapay zeka teknolojisi, güvenlik, hız, kapasite ve veri analizi gibi alanlarda yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlandı.

Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koç Holding olarak, dijital teknolojilerle çalışanların iş süreçlerini kolaylaştırarak daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarını önemsiyoruz. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin süreçlerde verimlilik ve çalışan deneyimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kimonok, KoçGPT'nin geliştirilme sürecini şu sözlerle açıkladı:

"Veri paylaşımının gerçekleştiği ve modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zor bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. 'Boost Your Business Ideathon' etkinliğiyle Koç Topluluğu'nda farklı şirketlerde görev alan çalışanlardan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600'den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine aldık"