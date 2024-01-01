Kospetfit iHeal fitness yüzüğü tanıtımı gerçekleştirildi

Kospetfit iHeal fitness yüzüğü tanıtımı gerçekleştirildi
Kospetfit iHeal fitness yüzüğü tanıtıldı. Bu yüzük, nabız, uyku döngüsü ve kandaki oksijen oranı gibi değerleri gösterebilecek.

Samsung'un akıllı yüzük konsepti, Çin pazarında yoğun ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden pay almak isteyen Çinli üreticiler, akıllı yüzük modellerini piyasaya sürmeye başladı. Bu bağlamda, Kospetfit iHeal Ring modeli dikkat çekiyor.

Kospetfit iHeal Ring

Yüzük modeli, nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçebilme yeteneğine sahip. Ayrıca uyku döngüsünü takip edebilme özelliği ve spor hareketlerini algılama yeteneği bulunuyor. Suya ve toza dayanıklı olan cihaz, 7 güne kadar kullanım süresi sunmaktadır. Seramik kaplamaya sahip olan yüzük, uygulama üzerinden kullanıcıya istatistikler sunabilmektedir. Opsiyonel şarj kutusu sayesinde 100 güne kadar kullanılabilen ürün, 4 farklı parmak ölçüsü ile geliyor. Kospetfit iHeal Ring modeli indirimli olarak 100$ fiyat etiketine sahipken, şarj kutusu ekstra 10$ olarak satılmaktadır.

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