Kovulan Tesla çalışanı: Otopilot güvenilir değil!

İşten kovulan bir Tesla çalışanı, şirketin otomatik pilotunun güvensiz olduğunu belirterek, halka açık yollarda kullanılmasının sakıncalı olduğunu söyledi.

Eski bir Tesla çalışanı, BBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin sürücüsüz araç teknolojisinin halka açık yollarda güvenli kullanım için hazır olmadığına inandığını ifade etti. Tesla'da servis teknisyeni olarak görev yapan Lukasz Krupski, otomatik pilot yazılımının güvenlik konusundaki endişelerini dile getirdikten sonra işten çıkarıldığını ve daha sonra Tesla'nın iç yazışmalarını ve kaza raporlarını paylaşarak şirketin yapay zeka teknolojisiyle ilgili iddialarını destekledi.

Tesla'nın güvenli olmadığını söylüyor

Krupski, "Donanım ve yazılımın hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir durum, çünkü kamuya açık yollarda testler yapıyoruz. Bir Tesla'nız olmasa bile sizi etkiliyor, çünkü çocuklarınız hala kaldırımda yürüyor." şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca Krupski, Tesla'da çalışmanın sağlığını olumsuz etkilediğini, bazen geceleri zor uyuduğunu belirtti.

Tesla ise bu iddialara doğrudan bir yanıt vermedi. Ancak, şirketin CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Tesla, gerçek dünyadaki açık ara en iyi yapay zekaya sahip." ifadesini kullandı. Tesla'nın sürüş yardımı özelliği, ABD Adalet Bakanlığı ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından da dahil olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından soruşturma altında bulunuyor.