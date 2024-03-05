Kripto para düzenlemesi ne zaman TBMM'ye sunulacak? Düzenleme neyi kapsayacak?

Kripto para sektörünün uzun zamandır beklediği düzenleme, Ramazan Bayramı'ndan sonra TBMM'ye sunulacak. Yeni kripto para düzenlemesi ne değişiklikler getirecek?

Kripto para sektörünün merakla beklediği düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak tarih netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin Ramazan Bayramı'ndan sonra Meclis'te ele alınacağını duyurdu. Bu gelişme, kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar ve borsalar arasında heyecanla karşılandı.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN TBMM'YE SUNULACAK?

31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla Meclis'in ara vermesi, kanun teklifinin sunumunu erteledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu ara sürecinde düzenleme üzerindeki çalışmalarını sürdürecek. Yasa teklifinin en erken 15 Nisan'da TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

KRİPTO PARA DÜZENLMESİ NEYİ KAPSIYOR?

Düzenleme, kripto varlık tanımını belirleyerek sektördeki tüm kripto varlıkları kapsayacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, saklama hizmetleri ve alım-satım platformları gibi ana unsurların tanımları da yapılacak.

Öne çıkan noktalardan biri, kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getirilmesi olacak. Türkiye'de faaliyet gösteren borsaların, müşterilere kripto para alım-satımı hizmeti sunabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisans almaları gerekecek. Bu lisans sürecinde, finansal kuruluşlara benzer asgari faaliyet şartlarına uyum sağlamaları bekleniyor. Ayrıca, kripto varlıkların Türkiye'deki soğuk cüzdanlarda saklanması zorunluluğu da düzenleme kapsamında yer alıyor.