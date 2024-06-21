Kullanıcılar dikkatli olmalı! Google Chrome kullanarak yeni bir saldırı türü geliştirildi

Kullanıcılar dikkatli olmalı! Google Chrome kullanarak yeni bir saldırı türü geliştirildi
Bilgisayar korsanlarının Google Chrome üzerinden yeni bir saldırı tekniği geliştirdikleri tespit edildi. Oldukça gerçekçi görünen bir bildirimle kullanıcının bilgisayarına erişim mümkün oluyor.

Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanlarının dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome'u kullanarak yeni bir saldırı türü geliştirdiklerini açıkladı.

Siber güvenlik uzmanları uyarıyor

Geliştirilen bu yeni saldırı türünde, bazı internet siteleri üzerinden kullanıcılara gönderilen bildirimler, Google Chrome'un kendi mesajları gibi görünüyor. Kullanıcıya, sitenin çöktüğü yalanıyla birlikte çözüm önerileri sunuluyor. Ancak bu adımları takip eden kullanıcılar, aslında bilgisayar korsanlarının tuzağına düşmüş oluyor.

Siber güvenlik uzmanlarına göre, bu tür kötü amaçlı bildirimlerin yapay zeka destekli tarayıcılarda da görülebildiği belirtiliyor. Özellikle OneDrive ve Microsoft Word gibi platformlarda da benzer saldırılar gözlemlenmiş durumda.

Kötü amaçlı bildirimlerde yer alan çözüm önerilerinin uygulanmasıyla hacker'lar, kullanıcıların bilgisayarlarını kontrol etme imkanı elde edebiliyor. Bu durum, özellikle kripto para cüzdanları ve diğer hassas bilgilerin tehlikeye girmesine yol açabilir.

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