Kullanılmayan Gmail hesapları kapatılacak

Google, aktif olmayan Gmail hesaplarını kaldırma kararı aldı. 1 Aralık'tan itibaren aktifliğini yitiren Google hesapları silinecek. İşte detaylar...

Google, güvenlik riskleri sebebiyle kullanılmayan veya aktifliğini yitiren Gmail hesaplarını silme kararı almıştı, bu politika ilk kez geçtiğimiz Mayıs ayında gündeme gelmişti ve yakında uygulanmaya başlayacak.

Google'a göre, etkin olmayan hesaplar güvenlik riski oluşturuyor, çünkü bu hesapların iki faktörlü kimlik doğrulama kullanma olasılığı etkin hesaplara göre on kat daha az. Bu güvenlik önlemlerinin eksikliği, eski hesapları bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız hale getirebiliyor.

Aktif olmayan Google hesapları silinecek

Google'ın açıklamasına göre, 1 Aralık itibariyle aktifliğini yitiren Google hesapları silinecek ve bu hesaplarla ilişkilendirilen tüm veriler kalıcı olarak kaldırılacak, bu veriler arasında e-postalar, Drive dosyaları, dokümanlar, toplantılar ve diğer dosyalar da yer alıyor.

Bu kuralın YouTube özelinde geçerli olmadığını belirtmek önemli. Yani YouTube'a bağlı hesabınızdan herhangi bir video paylaşımı yaptıysanız, bu kısıtlama sizi etkilemeyecek. Ancak Google, ilerleyen zamanlarda bu politikada değişiklik yapabilir.

Gmail hesabınızın silinmemesi için en az iki yılda bir oturum açmanız yeterli. Bu basit aktivite, hesabınızın 2025 yılına kadar aktif kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, hesabınızın silinmesini önlemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Google Drive'ı kullanma

YouTube videoları izleme

Play Store'dan uygulama indirme

Google Aramaları kullanma

Üçüncü taraf uygulamalar veya hizmetlerde Google hesabınızı kullanma

Bu adımları takip ederek Gmail hesabınızın silinmesini engelleyebilir ve hesabınızı güvende tutabilirsiniz.