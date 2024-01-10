LG, 2023 yılının son çeyreğinde elde ettiği kazancı açıkladı

LG Electronics Inc. (LG) 2023 yılının dördüncü çeyreği ve tam yılı için ön kazanç sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre şirket, şu an için gayet iyi sonuçlar alırken, hedeflerini de belirledi.

LG Electronics Inc., 2023 yılının dördüncü çeyreği ve tam yılı için ön kazanç sonuçlarını açıkladı. Şirketin verilerine göre, tarihi bir sonuç alınmış görünüyor. Üstelik şirket büyümesini de sürdürmek için hedeflerini ortaya koydu.

LG, 2023'te 3,5 trilyon KRW gelir elde etti

LG, 2023 yılında 84 trilyon KRW konsolide gelir elde etti. Yıllık işletme karı ise 3,5 trilyon KRW olarak açıklandı. Bu sonuçlar, ekonomik yavaşlamadan kaynaklanan gecikmeli talep toparlanmasının ve piyasa rekabetinin zorluklarına rağmen dirençli bir iş performansını gösteriyor.

LG'nin temel faaliyet alanlarındaki büyüme, B2B sektörlerindeki artış ve direnç gösteriyor. Son 3 yıldaki gelirinin bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %13'ün üzerinde. Beyaz eşya ve iklimlendirme çözümleri alanında 30 trilyon KRW gelir hedefleniyor. "Sıfır İşgücü Ev" konseptini yansıtan akıllı ev çözümleri geliştirme çabaları hız kazanacak.

Araç bileşeni çözümleri alanında yıllık gelirin 10 trilyon KRW'yi aşması bekleniyor. Yazılım tanımlı araçlar ve gelişen trendlere odaklanacak. Ev eğlencesi sektörü, webOS içeriği ve hizmetlerinde büyüme yaşadı. webOS ekosistemi, akıllı monitörleri, araç içi bilgi-eğlence sistemlerini ve diğer alanları kapsayacak şekilde genişleyecek.

LG, EV şarjı ve robot teknolojisi gibi önemli alanlarda erken ticarileştirmeye odaklanacak. Avrupa gibi zorlu pazarlardaki zorluklara rağmen ev eğlencesi sektöründe büyümeye devam edilecek. Bu sonuçlar, LG'nin çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerde direncini ve büyümesini yansıtan önemli veriler sunuyor. Net kar ve diğer yönetim performansı detayları, ilerleyen günlerde yapılacak resmi duyurularla paylaşılacak.