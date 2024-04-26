LG, 2024 OLED Evo TV serisini ön siparişe açtı

LG Electronics Türkiye, yeni nesil teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bir adım atarak 2024 OLED evo TV serisini ön siparişe açtı.

LG Electronics Türkiye, 2024 OLED evo TV serisini resmi web sayfasında ön siparişe açarak tüketicilere heyecan verici bir fırsat sunuyor. Şirket, ön siparişe özel bir kampanya başlatarak 5 Mayıs 2024 tarihine kadar seçili LG OLED evo G4 ve LG OLED evo C4 modellerinde hediye fırsatı sunuyor.

Tüketicilere LG GX Soundbar hediye edilecek

2024 serisine ait 83, 77 ve 65 inçlik LG OLED evo G4 ve 83 inçlik LG OLED evo C4 modellerinden 5 Mayıs 2024 tarihine kadar ön sipariş veren tüketicilere çeşitli avantajlar sunulacak. Ön sipariş seçeneğiyle 2024 serisi LG OLED evo 83G4, 83C4 veya 77G4 modelleri satın alındığında, LG StanbyMe hediye edilecek. Ayrıca, LG OLED evo 83G4 veya 65G4 TV modelleri için ön sipariş veren tüketicilere LG GX Soundbar hediye edilecek. Kampanya kapsamında seçili modellerden ön sipariş verenler, TV'lerle birlikte StandbyMe veya GX Soundbar için montaj ve kurulum hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

LG'nin en yeni yapay zeka işlemcisi tarafından desteklenen ve yapay zeka ile güçlendirilen LG OLED evo G4 serisi, resim ve ses kalitesini artırmayı hedefleyen yeni α (Alpha) 11 AI işlemcisine sahip. Özellikle OLED TV'ler için özel olarak tasarlanan bu işlemcinin, önceki versiyonuna kıyasla geliştirilmiş grafik performansı ve işleme hızı sağladığı belirtiliyor. Ayrıca, seride bulunan LG'nin Maksimum Parlaklık Artırıcı teknolojisinin, parlaklığı Mikro Lens Dizisi teknolojisiyle yüzde 150'ye kadar artırdığı ifade ediliyor.

Yapay zeka destekli işlemciye sahip LG OLED evo C4 serisi de aynı şekilde LG'nin Parlaklık Artırma teknolojisiyle donatılmış durumda. Öte yandan, LG OLED evo C4, görünmez bir çerçeveye ve arka plana karışan ince bir tasarımla dikkat çekiyor. Bu yeni seriler, hem teknoloji meraklılarının hem de ev eğlencesi tutkunlarının ilgisini çekmeye aday gibi görünüyor.