LG, Bear Robotics'in en büyük hissedarı olacak

LG, yapay zeka destekli otonom hizmet robotları alanında uzmanlaşmış olan Bear Robotics'e yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım ile birlikte LG, Bear Robotics'in en büyük hissedarı konumuna gelecek.

LG, yapay zeka destekli otonom hizmet robotları alanında uzmanlaşmış Bear Robotics şirketinden hisse satın almak için 60 milyon ABD doları tutarında bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu stratejik yatırım, LG'nin portföyünü uzun vadeli büyüme için güçlendirmeyi amaçlıyor. Bear Robotics'in en büyük hissedarı olacak olan LG, bu yatırımla mobilite endüstrisindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak donanımdan yazılıma odaklanan bir geçiş sürecine giriyor.

LG, yaptığı yatırım ile Bear Robotics'in en büyük hissedarı olacak

Bear Robotics, 2017 yılında eski Google Kıdemli Yazılım Mühendisi ve Teknik Lideri olan CEO John Ha tarafından kuruldu. Şirket, yapay zeka destekli iç mekan teslimat robotlarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya pazarlarında faaliyet gösteriyor. Özellikle hizmet robotik yazılımı, robot filosu yönetimi teknolojisi ve bulut tabanlı kontrol çözümlerinde uzmanlaşmış olan Bear Robotics, deneyimli mühendislerden oluşan bir ekibe sahip.

LG'nin bu yatırımı, robot iş yeteneklerini geliştirmek ve hizmet robotiği pazarındaki rekabet avantajını artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, Bear Robotics'in Ar-Ge yeteneklerini ve yazılım platformu uzmanlığını kendi güçlü yönleriyle birleştirerek pazar giriş maliyetlerini azaltmayı, operasyonel verimliliği artırmayı ve sinerjiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Hizmet robotiği pazarının hızla büyümesi beklenirken, küresel ölçekte bu pazarın 2026 yılına kadar 103,3 milyar ABD dolarına ulaşması tahmin ediliyor. LG Electronics'in Baş Strateji Sorumlusu Lee Sam-soo, bu yatırımın şirketin rekabet avantajını güçlendireceğini ve robot işini yeni bir büyüme motoruna dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.