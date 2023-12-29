LG UltraGear, Dual-Hz özellikli 4K OLED oyun monitörünü görücüye çıkardı

LG UltraGear, Dual-Hz özellikli 4K OLED oyun monitörünü görücüye çıkardı
LG Electronics, yeni tanıttığı birçok model ile UltraGear OLED oyun monitörü serisine bir yenisini daha ekledi. Dual-Hz özellikli 4K OLED oyun monitörü duyuruldu.

LG Electronics, UltraGear OLED oyun monitörü serisinde yeni modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seri, 240 Hz yenileme hızına, ultra hızlı 0,03 ms Griden Griye (GtG) tepki süresine, Dual-Hz özelliğine ve Pixel Sound teknolojisine sahip monitörleri içeriyor. İşte seride bulunan bazı öne çıkan modeller:

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32GS95UE:

Dual-Hz özelliği ile 240 Hz'de 4K ve 480 Hz'de Full-HD arasında geçiş imkanı.
32 inç UltraGear OLED ekran.
0,03 ms (GtG) tepki süresi.
Minimal ekran çerçeveleri.
Pixel Sound teknolojisi ve entegre ses sistemi.

34GS95QE ve 39GS95QE:

34GS95QE: 34 inç, 800R kavisli, 21:9 en boy oranlı UltraWide Quad-HD OLED ekran.
39GS95QE: 39 inç, 800R kavisli, 21:9 en boy oranlı UltraWide Quad-HD OLED ekran.
240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms (GtG) tepki süresi.
Parlama Önleyici ve Düşük Yansıma Kaplaması.

45GS95QE, 45GS96QB, ve 27GS95QE:

45GS96QB: 45 inç, UltraWide QHD çözünürlüklü, 800R kavisli OLED ekran.
27GS95QE: 27 inç, düz OLED ekran.
Yüksek yenileme hızları ve 0,03 ms (GtG) tepki süresi.
VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası.

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Bu yeni modeller, kullanıcılara geniş ekran seçenekleri, yüksek yenileme hızları ve hızlı tepki süreleri sunarak oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, öne çıkan modellerde ses kalitesine önem verilmiş ve entegre ses sistemleri bulunmaktadır.

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