LG'den 2024 OLED TV tanıtımı

Teknoloji devi LG, CES 2024 öncesinde 2024 OLED TV tanıtımını gerçekleştirdi.

LG, CES 2024 öncesi yeni OLED TV modellerini tanıttı. 2024 yılı için M4, G4, C4 ve B4 serisi modellerle gelmeye hazırlanan LG'nin televizyonları, çeşitli özellikler ve teknolojik güncellemelerle dikkat çekiyor.

LG'den, 2024 OLED TV ailesi için ilk tanıtım

M4 serisi, kablosuz görüntü aktarımı yapabilen bir ünite olan "Zero Connect Box" ile birlikte geliyor. Bu seride, 65 inç seçeneği sunulmaya başlanırken, kablosuz görüntü aktarımının 4K 144 Hz seviyesine çıkarıldığı belirtiliyor. Bu özellik, oyun severler için önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. M4 ve G4 modelleri, yeni α (Alpha) 11 AI işlemcisi tarafından destekleniyor. LG, bu yeni işlemcinin görüntü ve ses kalitesini artırdığını, grafik performansında yüzde 70 iyileşme ve yüzde 30 daha yüksek işlem hızı sağladığını belirtiyor. Ayrıca, piksel seviyesi analiz ile çözünürlük artışını en yüksek kalitede sunan ürünlerin bazılarında Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync destekleri de bulunuyor.

C4 serisi, Alpha 9 AI işlemcisi tarafından güçlendirilirken, B4 serisi ise Alpha 8 AI işlemci ile donatılmış durumda. LG, modellerin fiyatları ve daha fazla detayın ilerleyen günlerde paylaşılacağını ifade ediyor.

Ayrıca, LG'nin CES 2024 öncesinde tanıttığı diğer bir ürün olan CineBeam Qube, tasarımı ve taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor. 360 derece hareket edebilen sap bölümü ile taşınabilir bir seçenek olan CineBeam Qube, 500 ANSI Lümen parlaklığı, 3,840 x 2,160 piksel çözünürlüğü, Lazer (RGB) ışık kaynağı ve HDR 10 desteği gibi özelliklere sahip. 50 ila 120 inç arasında görüntü oluşturabilen bu projektör, çevresel objelerin üzerine görüntü yansıtarak ortamın havasını değiştirebiliyor. 4K çözünürlüklü bu projektör, eARC – HDMI ve USB Type C portlarına sahiptir ve iOS ile Android cihazlardan kablosuz olarak görüntü alabilir. Ancak, ürünün fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.